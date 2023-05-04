До Львова прибув потяг "Херсон-Львів", який потрапив під обстріл
Потяг, який вчора потрапив під ворожий обстріл у Херсоні, вже прибув до Львова. Потяг прибув о 10:18 за графіком. На вокзалі Львова пасажирів та поїзну бригаду зустрічали оплесками колеги та місцеві жителі.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці"
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"В Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко, за кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції", — йдеться у повідомленні.
Потяг вирушив зі станції із затримкою лише 14 хвилин. Зазначимо, що провідника, якого поранили під час обстрілу, вже виписали із херсонської лікарні. Він перебуває у стабільному стані та повернувся до Миколаєва.
Нагадаємо, ми раніше писали, Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.
Також, ми писали, що внаслідок обстрілу пасажирського поїзда у Херсоні поранено провідника.