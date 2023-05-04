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До Львова прибув потяг "Херсон-Львів", який потрапив під обстріл

4 травня 2023 13:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Потяг, який вчора потрапив під ворожий обстріл у Херсоні, вже прибув до Львова
Потяг відправився зі станції у Херсоні із затримкою лише 14 хвилин. Фото: Укрзалізниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Потяг, який вчора потрапив під ворожий обстріл у Херсоні, вже прибув до Львова. Потяг прибув о 10:18 за графіком.  На вокзалі Львова пасажирів та поїзну бригаду зустрічали оплесками колеги та місцеві жителі.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" 

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Деталі 

"В Херсоні поїзна бригада діяла швидко та чітко, за кілька хвилин до влучання перевела до укриття двох маломобільних пасажирів з евакуаційного вагона, а потім оперативно відчепила палаючий вагон від поїзда, здійснила посадку пасажирів та відправилась зі станції",  — йдеться у повідомленні.

Львів'яни зустрічають потяг "Львів-Херсон". Фото: Укразалізниця
Львів'яни зустрічають потяг "Львів-Херсон". Фото: Укрзалізниця

Потяг вирушив зі станції із затримкою лише 14 хвилин. Зазначимо, що провідника, якого поранили під час обстрілу, вже виписали із херсонської лікарні. Він перебуває у стабільному стані та повернувся до Миколаєва.

Нагадаємо, ми раніше писали, Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.

Також, ми писали, що внаслідок обстрілу пасажирського поїзда у Херсоні поранено провідника.

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