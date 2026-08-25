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Головна Львів Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра

Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 16:32
Погода у Львові 26 серпня: до +23 °C і короткочасні дощі
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 серпня, погоду у Львові та області визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вдень — короткочасні дощі, подекуди грози. У Львові вночі буде +10...+12 °C, а вдень температура підніметься до +21...+23 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Погода у Львові 26 серпня

Погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. В області буде хмарно з проясненнями.

Вночі очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень опади будуть помірними. Подекуди можливі грози.

Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра - фото 1
Погода у Львові 26 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +8...+13 °C, вдень — +19...+24 °C.

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У Львові вночі прогнозують +10...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +21...+23 °C.

Пожежна небезпека на Львівщині 26 серпня

Попри прогнозовані опади, 26 серпня на Львівщині зберігатиметься пожежна небезпека. У різних районах області очікуються середній, високий та надзвичайний класи пожежної небезпеки.

Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра - фото 2
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови за наявності джерел займання можуть сприяти виникненню та поширенню пожеж в екосистемах.

Жителям Львова та області варто врахувати ймовірність дощів і гроз під час планування справ просто неба.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові сталася пожежа на складі з аерозольними балонами, внаслідок якої є загиблі. Рятувальники ліквідовували займання та працювали на місці події.

Також Новини.LIVE писали про вибух в аптеці у Львові, внаслідок якого загинула людина. На місці події працювали правоохоронці та відповідні служби.

погода Львів Львівська область дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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