Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра
У середу, 26 серпня, погоду у Львові та області визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вдень — короткочасні дощі, подекуди грози. У Львові вночі буде +10...+12 °C, а вдень температура підніметься до +21...+23 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.
Погода у Львові 26 серпня
Погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. В області буде хмарно з проясненнями.
Вночі очікуються невеликі короткочасні дощі, вдень опади будуть помірними. Подекуди можливі грози.
Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме +8...+13 °C, вдень — +19...+24 °C.
У Львові вночі прогнозують +10...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +21...+23 °C.
Пожежна небезпека на Львівщині 26 серпня
Попри прогнозовані опади, 26 серпня на Львівщині зберігатиметься пожежна небезпека. У різних районах області очікуються середній, високий та надзвичайний класи пожежної небезпеки.
Погодні умови за наявності джерел займання можуть сприяти виникненню та поширенню пожеж в екосистемах.
Жителям Львова та області варто врахувати ймовірність дощів і гроз під час планування справ просто неба.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові сталася пожежа на складі з аерозольними балонами, внаслідок якої є загиблі. Рятувальники ліквідовували займання та працювали на місці події.
Також Новини.LIVE писали про вибух в аптеці у Львові, внаслідок якого загинула людина. На місці події працювали правоохоронці та відповідні служби.
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