Дощі та прохолода: синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 серпня, погоду у Львові та області визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі та вдень — короткочасні дощі, подекуди грози. У Львові вночі буде +10...+12 °C, а вдень температура підніметься до +21...+23 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.