Двоє львівських депутатів скуповують нерухомість на вкрадені державні кошти, — Антикор

Засідання Львівської обласної ради. Ілюстративне фото: Львівська обласна рада

Згідно з даними, оприлюдненими журналістами, брати-депутати Юрій та Остап Доскічі не лише представляють інтереси львів'ян у міській та обласній радах, але й активно займаються надзвичайною накопичувальною діяльністю — скуповують нерухомість за допомогою сумнівних схем та використовують його як інструмент відмивання коштів. На двох вони мають 31 квартиру, 9 будинки та 27 земельних ділянок.

Про це йдеться у матеріалі видання Антикор, опублікованому в середу, 1 травня.

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Хто такі Юрій та Остап Доскічі

Юрій та Остап Доскічі відомі не лише своєю політичною діяльністю, а й підприємницькою. Вони є власниками підприємств, які займаються виробництвом прокатної металургії, зокрема, мідних дротів та кабелів. Однак, згідно з результатами журналістського розслідування, їхні підприємства можуть бути пов'язані з корупційними схемами, зокрема, щодо постачання матеріалів для "Укрзалізниці".

Юрій та Остап Доскічі. Фото: колаж

Крім того, брати Доскічі також володіють будівельним бізнесом, що, можливо, пояснює частину їхнього нерухомого майна. Але, за даними розслідування, далеко не вся нерухомість, якою вони володіють, може бути пояснена діяльністю їхніх компаній.

Важливо зазначити, що Юрій та Остап Доскічі є представниками різних політичних партій, але, попри це, обидва активно розвивають своє підприємницьке та політичне впливи, використовуючи власне нерухоме майно як інструмент.

Квартири Доскічів

У деклараціях Юрія Доскіча, одного з львівських депутатів, особливу увагу привернула кількість квартир, на які він чи його дружина претендують. За виписками з Реєстру речових прав на нерухоме майно, з'ясовано, що ця родина активно скуповує квартири з метою подальшої перебудови.

На Юрія Доскіча записано п'ять квартир у Львові, а ще чотирнадцять на його дружину Христину. Всі квартири останньої розташовані в одному будинку на вулиці Івана Франка. Цей будинок залишається власністю Львівської міської ради, що поруч з історичними об'єктами міста.

Скриншот з декларації Юрія Доскіча

Причиною активного скуповування квартир може бути їхнє майбутнє використання для перебудови на сучасне житло з подальшим продажем. На таку думку наштовхують дії дружини брата Юрія Доскіча – Остапа, яка також володіє кількома квартирами в цьому будинку. Цей будинок має історичну цінність, але отримав дозвіл на реконструкцію у 2019 році.

Брати Доскічі також володіють чотирма квартирами в іншому будинку у Львові та ще кількома нерухомими приміщеннями в новому житловому комплексі. Вони також здійснили низку операцій зі зміною цільового призначення земельних ділянок, що можуть мати високу комерційну цінність.

Проте, ця інтенсивна активність не обмежується Львовом. Депутати-бізнесмени також інвестують у квартири на елітному Печерську в Києві. Зокрема, Юрій Доскіч має дві квартири в житловому комплексі поруч із Ботанічним садом. Ці помешкання вартують мільйони доларів, що свідчить про величезний обсяг фінансових інвестицій.

Маєтки Доскічів

Найцікавішим серед майна родини Доскічів є їх приватні будинки. У Юрія та Христини Доскічів ціле мале майнове володіння, що включає п'ять заміських маєтків на Львівщині. З цих будинків один, відмічений як недобудований з 2015 року, поспішає викликати питання про його майбутнє використання. Інші розташовані у селах Малехів, Зубра і Полтва Львівської області.

У брата Остапа та його дружини Ганни також немало нерухомості. Вони володіють чотирма будинками, один з яких знаходиться поруч із сім'єю брата. Але найбільший будинок, площею 415 квадратних метрів, належить саме Юрію Доскічу і розташований у селі Зубра, що відоме своєю історією та розташуванням.

Цікаво, що село, де розташований будинок Юрія Доскіча, також славиться як місце народження та маєтки інших відомих львівських бізнесменів – братів Дубневичів. Вони відомі своєю успішною діяльністю, але також торкнулися скандалів, зокрема, пов'язаних зі зловживанням державними коштами "Укрзалізниці".

Важливою деталлю є той факт, що будинки родин Доскічів і Дубневичів знаходяться на одній вулиці. І хоча ці зв'язки можуть бути випадковими, вони також можуть викликати питання про можливі бізнесові чи особисті зв'язки між цими сім'ями.

Бізнес Доскічів

Нагадуючи про різноманітність бізнесу родини Доскічів, варто звернути увагу на їхню діяльність у сфері будівництва. Один з аспектів, який викликає певні питання, — це їхній зв'язок з "бурштиновою мафією".

Скриншот з сайту YouControl

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Будресурс", у співвласність якого входять Доскічі, з'являється в контексті співпраці з Продивусом Богданом Степановичем. Це співзасновник вже згаданого Володимира Продивуса, який став відомим через відео розбірок з бурштиновою мафією.

Варто відзначити, що Доскічі також мають майно у Києві, зокрема, приміщення на провулку Віто-Литовському, де знаходиться компанія "Мостобуд". Вказана компанія з'являється у контексті багаторічної співпраці з Продивусом. Зазначимо, що коли Продивус був народним депутатом, він оголосив себе акціонером "Мостобуду".

Нагадаємо раніше ДБР скерувало обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради та одного помічника столичного депутата. Їм інкримінують ухилення від військової служби.

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