Ru
Головна Львів Історія дуже погана: Зеленський про сутички з ТЦК у Львові

Історія дуже погана: Зеленський про сутички з ТЦК у Львові

9 липня 2026 21:22
Термінова новина
Євтушенко Аліна
Редактор стрічки новин

Зеленський про інцидент з ТЦК у Львові: Міноборони має зробити те, що обіцяло
 
Володимир Зеленський прокоментував вчорашній напад на військовослужбовців ТЦК у Львові:
 
Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути.
 
МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.

Новина доповнюється...