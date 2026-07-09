Історія дуже погана: Зеленський про сутички з ТЦК у Львові

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Зеленський про інцидент з ТЦК у Львові: Міноборони має зробити те, що обіцяло



Володимир Зеленський прокоментував вчорашній напад на військовослужбовців ТЦК у Львові:



Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути.



МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.

Новина доповнюється...