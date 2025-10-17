Що зміниться для львів'ян з 1 листопада — ціни на комунальні послуги

Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

У Львові з 1 листопада не очікуються зміни у тарифах на комунальні послуги, які встановили раніше. Їхня вартість залишається незмінною згідно з рішеннями Національної комісії, яка регулює енергетику та сферу комунальних послуг.

Яка вартість комунальних послуг у Львові з 1 листопада — читайте в матеріалі Но ви ни.LIVE.

Ціни на світло у Львові з 1 листопада

У Львові не очікується зміна тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Він залишиться на рівні 4,32 грн за кВт/год. Поточна постанова, яка фіксує ці тарифи, діє до 31 жовтня, але рішення продовжити її або залишити діючою ухвалюють в Мін­енерго.

Яка вартість газу буде у Львові в листопаді

За наявною інформацією, тариф на газ для більшості побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 грн за кубічний метр. Тарифний план "Фіксований" від ГК "Нафтогаз" передбачає ціну 7,96 грн за метр кубічний з ПДВ і діє до 30 квітня 2026 року.

Водночас уряд вніс зміни, що стосуються постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним закладам, але це не стосується тарифів для населення.

Вартість водопостачання та водовідведення у Львові з 1 листопада

"Львівводоканал" не повідомляв про зміни вартості водопостачання у Львові з 1 листопада.

Тож, згідно з наказом від 30 грудня 2024 року, тарифи для населення незмінні з 24 лютого 2022:

централізоване водопостачання — 17,29 грн за куб. м (з ПДВ);

централізоване водовідведення — 8,59 грн за куб. м (з ПДВ).

Загалом — 25,88 грн за куб. м (з ПДВ).

Скільки коштує проїзд у Львові

Без змін залишається й вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Останні нововведення були у червні 2025 року.

Тому, станом на зараз вартість проїзду у громадському транспорті Львова наступний:

студентський тариф (з ЛеоКарт) — 8,50 грн;

при оплаті через ЛеоКарт / додаток LeoCard — 17 грн;

при оплаті банківською карткою — 20 грн;

при оплаті готівкою — 25 грн (за поїздку у водія);

перевезення багажу — 17 грн безготівково, або 25 грн готівкою;

штраф за безквитковий проїзд — 400 грн.

