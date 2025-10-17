Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Комуналка та ціни на проїзд — зміни у Львові з 1 листопада

Комуналка та ціни на проїзд — зміни у Львові з 1 листопада

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:53
Оновлено: 12:53
Що зміниться для львів'ян з 1 листопада — ціни на комунальні послуги
Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

 У Львові з 1 листопада не очікуються зміни у тарифах на комунальні послуги, які встановили раніше. Їхня вартість залишається незмінною згідно з рішеннями Національної комісії, яка регулює енергетику та сферу комунальних послуг. 

Яка вартість комунальних послуг у Львові з 1 листопада — читайте в матеріалі  Но ви ни.LIVE

Реклама
Читайте також:

Ціни на світло у Львові з 1 листопада

У Львові не очікується зміна тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Він залишиться на рівні 4,32 грн за кВт/год. Поточна постанова, яка фіксує ці тарифи, діє до 31 жовтня, але рішення продовжити її або залишити діючою ухвалюють в Мін­енерго.

Яка вартість газу буде у Львові в листопаді

За наявною інформацією, тариф на газ для більшості побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 грн за кубічний метр. Тарифний план "Фіксований" від ГК "Нафтогаз" передбачає ціну 7,96 грн за метр кубічний з ПДВ і діє до 30 квітня 2026 року.

Водночас уряд вніс зміни, що стосуються постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним закладам, але це не стосується тарифів для населення. 

Вартість водопостачання та водовідведення у Львові з 1 листопада

"Львівводоканал" не повідомляв про зміни вартості водопостачання у Львові з 1 листопада.

Тож, згідно з наказом від 30 грудня 2024 року, тарифи для населення незмінні з 24 лютого 2022:

  • централізоване водопостачання — 17,29 грн за куб. м (з ПДВ);
  • централізоване водовідведення — 8,59 грн за куб. м (з ПДВ).
  • Загалом — 25,88 грн за куб. м (з ПДВ).

Скільки коштує проїзд у Львові

Без змін залишається й вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Останні нововведення були у червні 2025 року.

Тому, станом на зараз вартість проїзду у громадському транспорті Львова наступний:

  • студентський тариф (з ЛеоКарт) — 8,50 грн;
  • при оплаті через ЛеоКарт / додаток LeoCard — 17 грн;
  • при оплаті банківською карткою — 20 грн;
  • при оплаті готівкою — 25 грн (за поїздку у водія);
  • перевезення багажу — 17 грн безготівково, або 25 грн готівкою;
  • штраф за безквитковий проїзд — 400 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, які зміни будуть у Києві з 1 листопада

Також ми повідомляли, що Кабмін змінив терміни опалювального сезону в Україні. Його скоротили на місяц

     

ціни на газ комунальні послуги Львів електропостачання громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації