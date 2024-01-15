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Мешканця Львівщини засудили за домашнє насильство над колишньою дружиною і тещею

15 січня 2024 14:05
- Олена Максимова
Мешканця Львівщини засудили за домашнє насильство над колишньою дружиною і тещею
Чоловік два роки проведе у в'язниці. Фото: Freepik
- Олена Максимова

Суд приговорив до двох років ув'язнення мешканця Стрийщини за домашнє насильство над колишньою дружиною та тещею. Чоловік раніше вже був судимий за аналогічний злочин.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Домашнє насилля над жінками на Львівщині

Встановлено, що 40-річний обвинувачений проживав разом зі своєю колишньою дружиною та її матір’ю. Безробітний чоловік, будучи вже раніше судимим за домашнє насильство, часто зловживав алкоголем та продовжував вчиняти конфлікти, ображав та принижував потерпілих, залякував й погрожував фізичною розправою.

Суд видав обмежувальний припис терміном на шість місяців. Чоловіку тимчасово заборонили спілкуватись, наближатись та перебувати за місцем проживання колишньої тещі.

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Попри це, він продовжував приїжджати до помешкання жінки, ображав, принижував та залякував її. Згодом знову почав проживати у будинку потерпілої.

Суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві та умисному невиконанні обмежувального припису та засудив до двох років позбавлення волі.

Куди звертатись у разі домашнього насильства

  • 102 ― Національна поліція України,
  • 15 47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства,
  • сайт державної гарячої лінії 15-47,
  • 116 123 або 0 800 500 335 ― "Ла Страда",
  • 772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія;
  • мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах,
  • денні центри UNFPA,
  • @police_helpbot ― чат-бот МВС у Telegram.


Нагадаємо, у Харкові чоловік вчиняв домашнє насильство над своєю 67-річною матір'ю. Зловмиснику повідомили про підозру.

Станом на листопад минулого року поліція отримала майже 244 тисячі заяв та повідомлень про домашнє насильство. 76,5% звернень правоохоронці отримали від жінок, 20% — від чоловіків, а ще понад 3% — від дітей.

суд
в'язниця
Львівська область
домашнє насильство

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