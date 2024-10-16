У Львові облави ТЦК — як правильно треба діяти та що думають про це мешканці

Люди в балаклавах увірвались до ресторану у Львові. Фото: Скриншот

Останнім часом у Львові збільшилася кількість облав Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у громадських місцях. Така діяльність викликає обурення серед мешканців міста та піднімає численні питання. Натомість в обласному ТЦК та СП зазначили, що проводять процес оповіщення, і закликають громадян дотримуватися норм законодавства.

Новини.LIVE запитали у львів'яни, як вони ставляться до масових облав ТЦК по Україні.

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Більшість респондентів відповіли Новини.LIVE, що не підтримують такі дії представників ТЦК та СП, адже вони дискредитують ЗСУ. Проте є й ті, хто підтримує такий спосіб мобілізації, оскільки військових, які третій рік на фронті, має хтось замінити.

"Вкрай негативно ставлюсь до таких дій ТЦК, бо вони дискредитують ЗСУ. І навіть форма, яку носять представники ТЦК, вона лякає тебе, бо ти не розумієш, хто перед тобою, і це погано впливає на весь ореол", — каже жінка.

"Нормально ставлюсь до такого. Ці всі відео в мережі — це ж поодинокі випадки. Якщо ти нормально спілкуєшся з людиною, то вона із тобою буде нормально говорити", — зазначає хлопець.

"Все дуже негативно. Я вважаю, що українська культура має бути зовсім інша. Така поведінка — не українців. Йти на війну мають хлопці, які хочуть йти. Змушувати силою йти воювати — це неправильно", — додає жінка.

"Нормально ставлюсь до таких дій ТЦК. Як їм знайти тих, які ховаються вдома? Є багато хлопців, які не мають ротації, а їм треба вертатись додому", — наголошує львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові люди в балаклавах навідалися на весілля.

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