Львові вшанували загиблих у російському полоні - фото з пам’ятного заходу

Люди на пам’ятному заході до Дня вшанування Захисників і Захисниць. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові 28 липня відбувся пам’ятний захід до Дня вшанування Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам’ятну дату встановили на згадку про трагедію в Оленівці 28 липня 2022 року, коли внаслідок російського теракту загинули десятки українських військовополонених, серед яких були оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові провели пам’ятний захід

У Львові у парку "На Валах" відбулася церемонія вшанування загиблих у російському полоні. У заході взяли участь родини військовополонених, військовослужбовці, представники міської влади, духовенство та небайдужі мешканці міста.

Церемонію розпочали з хвилини мовчання, виконання Державного Гімну України та спільної молитви за всіх українців, які не повернулися з російського полону.

Виконання Державного Гімну України. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Військовослужбовці на заході. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція "Пам’ять не в’яне"

Під час заходу учасники долучилися до символічної акції "Пам’ять не в’яне". Вони створили квіткові композиції, кожна з яких мала окреме значення.

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Червона троянда стала символом любові, ромашка — надії, безсмертник — пам’яті, нігелла — віри, листя малини — тепла рідного дому, сонях — вдячності захисникам, а біла троянда — світлої скорботи.

Таким чином учасники висловили підтримку родинам полонених та вшанували тих, хто загинув через російську агресію.

У Львові відкрили пам’ятну таблицю

Під час церемонії також відкрили пам’ятну таблицю на парковій лаві з написом: "Тут мав сидіти той, хто мріяв повернутися додому".

Інсталяція має нагадувати про українців, які перебували в полоні та мріяли повернутися до своїх близьких, але не змогли цього зробити. Вона також стала символом очікування та пам’яті про всіх, кого забрала російська агресія.

Пам’ятна таблиця на парковій лаві. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 29 липня 2022 року російські війська скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки на Донеччині. Внаслідок вибуху в бараці, де утримували українських військовополонених, загинули десятки українських захисників, а багато інших отримали поранення.

Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов вшанував пам’ять українських військовополонених, які загинули під час трагедії в Оленівці. Він наголосив, що відповідальність за цей злочин має настати, а держава й надалі докладатиме зусиль для повернення всіх українців із російського полону.