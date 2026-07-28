Львові вшанували загиблих у російському полоні - фото з пам’ятного заходу

Пам’ять не в’яне: у Львові провели акцію на честь жертв російського полону
У Львові 28 липня відбувся пам’ятний захід до Дня вшанування Захисників і Захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам’ятну дату встановили на згадку про трагедію в Оленівці 28 липня 2022 року, коли внаслідок російського теракту загинули десятки українських військовополонених, серед яких були оборонці Маріуполя та "Азовсталі".
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
У Львові провели пам’ятний захід
У Львові у парку "На Валах" відбулася церемонія вшанування загиблих у російському полоні. У заході взяли участь родини військовополонених, військовослужбовці, представники міської влади, духовенство та небайдужі мешканці міста.
Церемонію розпочали з хвилини мовчання, виконання Державного Гімну України та спільної молитви за всіх українців, які не повернулися з російського полону.
Акція "Пам’ять не в’яне"
Під час заходу учасники долучилися до символічної акції "Пам’ять не в’яне". Вони створили квіткові композиції, кожна з яких мала окреме значення.
Червона троянда стала символом любові, ромашка — надії, безсмертник — пам’яті, нігелла — віри, листя малини — тепла рідного дому, сонях — вдячності захисникам, а біла троянда — світлої скорботи.
Таким чином учасники висловили підтримку родинам полонених та вшанували тих, хто загинув через російську агресію.
У Львові відкрили пам’ятну таблицю
Під час церемонії також відкрили пам’ятну таблицю на парковій лаві з написом: "Тут мав сидіти той, хто мріяв повернутися додому".
Інсталяція має нагадувати про українців, які перебували в полоні та мріяли повернутися до своїх близьких, але не змогли цього зробити. Вона також стала символом очікування та пам’яті про всіх, кого забрала російська агресія.
Новини.LIVE писали, що у ніч проти 29 липня 2022 року російські війська скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки на Донеччині. Внаслідок вибуху в бараці, де утримували українських військовополонених, загинули десятки українських захисників, а багато інших отримали поранення.
Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов вшанував пам’ять українських військовополонених, які загинули під час трагедії в Оленівці. Він наголосив, що відповідальність за цей злочин має настати, а держава й надалі докладатиме зусиль для повернення всіх українців із російського полону.