Після інциденту у Львові Генштаб анонсував службову перевірку дій ТЦК

Військові ТЦК. Фото: Армія Інформ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Генеральний штаб Збройних сил України відреагував на напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові. У військовому командуванні заявили, що будь-яке насильство щодо представників ТЦК є неприпустимим та завдає шкоди обороноздатності держави.

Про це Генштаб повідомив на офіційному сайті, передає Новини.LIVE.

Що заявили у Генеральному штабі після інциденту у Львові

У Генштабі наголосили, що події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України під час воєнного стану. Там закликали правоохоронні органи провести повне та неупереджене розслідування, а винних притягнути до відповідальності. Водночас у Генштабі повідомили, що триває службова перевірка щодо законності дій самих військовослужбовців ТЦК. Якщо буде встановлено порушення, винних також притягнуть до відповідальності.

У заяві підкреслили, що жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб не можуть бути підставою для застосування сили. Правову оцінку таким випадкам мають давати виключно уповноважені державні органи.

Окремо Генштаб звернув увагу, що заходи оповіщення проводять саме військовослужбовці ЗСУ, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні працівники. У командуванні також закликали громадян не піддаватися на провокації, діяти в межах закону та підтримувати Сили оборони України.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 8 липня у Львові стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та цивільними під час проведення заходів оповіщення. За інформацією військкомату, інцидент виник після того, як представники ТЦК зупинили чоловіка, який перебував у розшуку.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник ОП Кирило Буданов відреагував на інцидент у Львові за участю військовослужбовця. Він закликав правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування та наголосив на неприпустимості нападів на українських захисників.