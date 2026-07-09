Після подій у Львові військова омбудсманка закликала переглянути систему бронювання

Ольга Решетилова. Фото: Армія Інформ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Військова омбудсманка Ольга Решетилова вважає, що реформа мобілізації в Україні має розпочатися з перегляду чинної системи бронювання. Таку заяву вона зробила після інциденту у Львові за участю військовослужбовців ТЦК.

Про це Решетилова написала у Facebook, передає Новини.LIVE.

Решетилова пояснила, чому систему бронювання потрібно змінити

За словами Решетилової, відповідальність за нинішню ситуацію значною мірою лежить на державі, яка досі не змогла знайти баланс між потребами економіки та забезпеченням українського війська. Омбудсманка наголосила, що зміни у сфері мобілізації неможливі без перегляду принципів бронювання, однак для реалізації такої реформи необхідна підтримка суспільства.

Пост Ольги Решетиловой. Фото: скриншот

Окремо вона звернулася до представників медіа та блогерів із закликом відповідально ставитися до висвітлення діяльності територіальних центрів комплектування та не поширювати мову ненависті.

Також Решетилова попросила вибачення у військовослужбовців за події у Львові та подякувала їм за службу, наголосивши, що вони виконують важливу роботу в умовах повномасштабної війни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові виник конфлікт між представниками ТЦК та місцевими жителями. У військкоматі заявили, що суперечка почалася після зупинки чоловіка, який перебував у розшуку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Генеральний штаб ЗСУ вже відреагував на інцидент у Львові за участю військовослужбовців ТЦК та СП. У командуванні наголосили, що будь-які напади на українських військових є неприпустимими, підривають обороноздатність держави та мають отримати належну правову оцінку.