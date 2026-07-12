Погана видимість та грозові дощі: прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 13 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та погану видимість. Водночас температура повітря буде комфортною.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та області 13 липня
Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень буде короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +8...+13 °C, вдень +21...+26 °C;
- у Львові вночі +9...+11 °C, вдень +22...+24 °C.
Синоптики також попереджають про туман вночі та зранку видимістю 200-500 метрів. Внаслідок цього та грози оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Пожежна небезпека
Завтра відсутня (перший клас) та низька (другий), місцями середня (третій) та висока (четверта) пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, у Львові вперше провели Конференцію українських студій "Україна у світі", ініційовану Міністерством культури України, Українським інститутом та Українським католицьким університетом. Захід став однією з наймасштабніших міжнародних платформ для обговорення розвитку україністики та кримськотатарських студій у глобальному контексті.
Раніше у Львівській області запровадили заборону на купання в озері Задорожнє. Таке рішення ухвалили через спалах гострої кишкової інфекції серед відпочивальників — люди почали звертатися до лікарів із симптомами отруєння, частину з них довелося госпіталізувати.
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