Росія атакувала Львів ракетами: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі.
Росіяни у четвер зранку, 30 липня, атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок ворожого удару у місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.
Перші наслідки атаки РФ на Львів 30 липня
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок обстрілу у місті, попередньо, пошкоджені дві багатоповерхівки.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — йшлося у повідомленні о 05:15.
Пізніше Козицький уточнив, що надходять повідомлення про постраждалих. Кількість наразі невідома.
Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий теж в Telegram писав, що атаковані два житлових будинки.
Оновлено о 05:47
"Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби", — уточнив Садовий.
В ще одному повідомленні він уточнив, що наразі відомо про 6 постраждалих.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цієї ночі атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті виникло кілька пожеж.
Також ми писали, що під ударом балістики опинилися також Вінниця, Дніпро та Кривий Ріг.
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