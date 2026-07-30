Росія атакувала Львів ракетами: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі.

Пошкоджений будинок у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у четвер зранку, 30 липня, атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок ворожого удару у місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Львів 30 липня

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок обстрілу у місті, попередньо, пошкоджені дві багатоповерхівки.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — йшлося у повідомленні о 05:15.

Пізніше Козицький уточнив, що надходять повідомлення про постраждалих. Кількість наразі невідома.

Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий теж в Telegram писав, що атаковані два житлових будинки.

Оновлено о 05:47

"Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби", — уточнив Садовий.

В ще одному повідомленні він уточнив, що наразі відомо про 6 постраждалих.

Пости Козицького та Садового. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цієї ночі атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті виникло кілька пожеж.

Також ми писали, що під ударом балістики опинилися також Вінниця, Дніпро та Кривий Ріг.