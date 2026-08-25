Дожди и прохлада: синоптики дали прогноз погоды во Львове на завтра

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В среду, 26 августа, погоду во Львове и области будет определять влияние атмосферных фронтов с юго-востока. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днём — кратковременные дожди, местами грозы. Во Львове ночью будет +10...+12 °C, а днем температура поднимется до +21...+23 °C. Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Погода во Львове 26 августа

Погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов с юго-востока. В области будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем осадки будут умеренными. Местами возможны грозы.

Погода во Львове 26 августа. Фото: Meteoprog

Ветер будет северо-восточным, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °C, днем — +19...+24 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +10...+12 °C, а днем воздух прогреется до +21...+23 °C.

Пожарная опасность на Львовщине 26 августа

Несмотря на прогнозируемые осадки, 26 августа на Львовщине сохранится пожарная опасность. В различных районах области ожидаются средний, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия при наличии источников возгорания могут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах.

Жителям Львова и области следует учитывать вероятность дождей и гроз при планировании мероприятий на открытом воздухе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове произошел пожар на складе с аэрозольными баллонами, в результате которого есть погибшие. Спасатели ликвидировали возгорание и работали на месте происшествия.

Также Новини.LIVE писали о взрыве в аптеке во Львове, в результате которого погиб человек. На месте происшествия работали правоохранители и соответствующие службы.