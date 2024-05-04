Два львовских депутата скупают недвижимость на украденные государственные средства, — Антикор

Заседание Львовского областного совета. Иллюстративное фото: Львовский областной совет

Согласно данным, обнародованным журналистами, братья-депутаты Юрий и Остап Доскичи не только представляют интересы львовян в городском и областном советах, но и активно занимаются чрезвычайной накопительной деятельностью — скупают недвижимость с помощью сомнительных схем и используют его как инструмент отмывания средств. На двоих у них 31 квартира, 9 дома и 27 земельных участков.

Об этом говорится в материале издания Антикор, опубликованном в среду, 1 мая.

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Кто такие Юрий и Остап Доскичи

Юрий и Остап Доскичи известны не только своей политической деятельностью, но и предпринимательской. Они являются владельцами предприятий, занимающихся производством прокатной металлургии, в частности медных проводов и кабелей. Однако согласно результатам журналистского расследования, их предприятия могут быть связаны с коррупционными схемами, в частности, по поставкам материалов для "Укрзализныци".

Юрий и Остап Доскичи. Фото: коллаж

Кроме того, братья Доскичи также владеют строительным бизнесом, что может объяснять часть их недвижимого имущества. Но, по данным расследования, далеко не вся недвижимость, которой они владеют, может быть объяснена деятельностью их компаний.

Важно отметить, что Юрий и Остап Доскичи являются представителями разных политических партий, но, несмотря на это, оба активно развивают свое предпринимательское и политическое влияние, используя собственное недвижимое имущество как инструмент.

Квартиры Доскичев

В декларациях Юрия Доскича, одного из львовских депутатов, особое внимание привлекло количество квартир, на которые он или его супруга претендуют. По выпискам из Реестра прав на недвижимое имущество, выяснено, что эта семья активно скупает квартиры с целью дальнейшей перестройки.

На Юрия Доскича записаны пять квартир во Львове, а еще четырнадцать на его жену Кристину. Все квартиры последней расположены в одном доме по улице Ивана Франко. Этот дом остается собственностью Львовского городского совета рядом с историческими объектами города.

Скриншот по декларации Юрия Доскича

Причиной активной скупки квартир может быть их будущее использование для перестройки в современное жилье с последующей продажей. По такому мнению, наталкивают действия жены брата Юрия Доскича – Остапа, которая также владеет несколькими квартирами в этом доме. Этот дом имеет историческую ценность, но получил разрешение на реконструкцию в 2019 году.

Братья Доскичи также владеют четырьмя квартирами в другом доме во Львове и еще несколькими недвижимыми помещениями в новом жилом комплексе. Они также совершили ряд операций с изменением целевого назначения земельных участков, которые могут обладать высокой коммерческой ценностью.

Однако эта интенсивная активность не ограничивается Львовом. Депутаты-бизнесмены также инвестируют в квартиры на элитном Печерске в Киеве. В частности, у Юрия Доскича две квартиры в жилом комплексе рядом с Ботаническим садом. Эти квартиры стоят миллионы долларов, что свидетельствует об огромном объеме финансовых инвестиций.

Усадьбы Доскичев

Самым интересным среди имущества семьи Доскичей их частные дома. У Юрия и Кристины Доскичев целое малое имущественное владение, включающее пять загородных поместий во Львовской области. Из этих домов один, отмеченный как недостроенный с 2015 года, спешит вызвать вопрос о его будущем использовании. Остальные расположены в селах Малехов, Зубра и Полтва Львовской области.

У брата Остапа и его жены Анны тоже немало недвижимости. Они владеют четырьмя домами, один из которых находится рядом с семьей брата. Но самый большой дом, площадью 415 квадратных метров, принадлежит именно Юрию Доскичу и расположен в селе Зубра, что известно своей историей и расположением.

Интересно, что село, где расположен дом Юрия Доскича, также славится как место рождения и имения других известных львовских бизнесменов – братьев Дубневичей. Они известны своей успешной деятельностью, но также затронули скандалы, в частности, связанные со злоупотреблением государственными средствами "Укрзализныци".

Важной деталью является тот факт, что дома семей Доскичев и Дубневичи находятся на одной улице. И хотя эти связи могут быть случайными, они также могут вызвать вопросы о возможных бизнес или личных связях между этими семьями.

Бизнес Доскичев

Напоминая о разнообразии бизнеса семьи Доскичев, следует обратить внимание на их деятельность в сфере строительства. Один из аспектов, который вызывает определенные вопросы, — это их связь с "янтарной мафией".

Скриншот с сайта YouControl

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Будресурс", в со собственность которого входят Доскичи, появляется в контексте сотрудничества с Продивусом Богданом Степановичем. Это соучредитель уже упомянутого Владимира Продивуса, ставший известным из-за видео разборок с янтарной мафией.

Стоит отметить, что у Доскичи также есть имущество в Киеве, в частности, помещение на переулке Вито-Литовском, где находится компания "Мостобуд". Указанная компания появляется в контексте многолетнего сотрудничества с Продивусом. Отметим, что, когда Продивус был народным депутатом, он объявил себя акционером "Мостостроя".

Напомним, ранее ДБР направило обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского горсовета и одного помощника столичного депутата. Им инкриминируют уклонение от военной службы.

Также мы рассказывали, что в Одессе разоблачили депутата областного совета, который организовал схему поступления бюджетных средств в свой карман — он подделывал тендерную документацию и вносил неправильные данные в отчетность. Своими действиями он вместе с сообщниками нанес государству ущерб на 16,4 миллиона гривен.