История медикини Майдана, прошедшей оккупацию Бучи: эксклюзив

Елена Рекус на позициях. Фото: Елена Рекус

В Украине нет человека, который бы не затронула война. Война — которая каждому принесла свою боль. Сегодня в эксклюзивном интервью Новини.LIVE узнаете историю медики Майдана, ветеранки АТО и парамедика ВСУ. Женщина, прошедшая оккупацию Бучи, сегодня разрабатывает проекты для демобилизованных военных. Волонтерка в тылу — Елена Рекус.

Елена Рекус в кафе. Фото: Новини.LIVE

В гражданской жизни была медицинской сестрой кареты скорой помощи

Я очень уважала ценности нашей культуры, но меня очень расстраивало все, что происходило в нашей стране до Майдана. Этот "ментовской" режим. И я рада, что украинский народ понял, что так продолжаться не может и поднялся. Я на Майдане была медиком, поскольку в гражданской жизни я являлась медицинской сестрой кареты скорой помощи. И я могла оказать помощь.

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Елена Рекус на Майдане. Фото: Елена Рекус

"После Майдана я ушла в АТО"

Конечно, после Майдана я пошла в добровольный батальон АТО, где была два года. Позже я вернулась — в 2016 году начала работать в военном госпитале. Кто со мной работал, мы все были между собой связаны, потому что мы работали с военными, их родственниками, родителями. И тогда адаптироваться к гражданской жизни женщинам было очень тяжело.

Полномасштабное вторжение и оккупация Бучи

Мы знали что будет полномасштабное вторжение, но мы не рассчитывали что так рано. И когда нам позвонили и сказали, что уже все. Мы с мужем из Киева уехали в Бучу. Мы пытались увезти родителей и родственников. Но мы поняли, что мы не можем покинуть Бучу, потому что много гражданского населения осталось. Мы развернули в Буче госпиталь в школе, где оказывали любую помощь. Мой муж партизанил. Позже нам сообщили, что будет эвакуация. Это было 9 марта. На следующий день мы были эвакуированы.

"Я хотела остаться, но меня разыскивали"

Я хотела остаться, но таких, как я АТОвцев разыскивали. Позже мне сказали, что я была в топе розысков в Буче, именно из женщин. Потом 10 марта нас вывезли друзья. Мы приехали в Киев. Уже в Киеве у нас в квартире жило много людей, так можно сказать, транзитом останавливались, потому что мы им искали возможности как им уехать дальше. Потом я везла людей к границе и остановилась во Львове. Ко мне приехал муж и мы взяли немного амуниции и вернулись в Киев. Муж принимал участие в близких боях, я было с ТрО, а он был в формированиях ребят эвакуировавшихся из Бучи.

Эксгумация тел в Буче. Фото: Google

"Он разминировал, а я разбирала братские могилы"

После деоккупации муж разминировал Бучу, а я разбирала братские могилы. Мы сортировали тела. Когда просила помощи у коллег, чтобы помогли с телами, большинство просто говорили: "Нет" и бросали трубку. Я тогда была очень уставшая, я становилась утром и не могла приподнять ноги…такое бессилие было. Я даже помню, как я однажды дошла до морга, остановилась, поплакала и пошла работать. Я это делала сознательно, я понимала, что у меня есть ресурс это делать. По-моему, женщины морально устойчивее мужчин.

"Я помню, как кацапы звонили мне с телефонов наших павших парней"

Я два года была в АТО, я понимала что москали нам не друзья и если мы не победим кацапов, то нам не будет жизни. В 2014 году было много добровольцев, и мы тогда хорошо срабатывали. Кацапы тогда не ожидали, что мы будем давать отпор, они думали, что это будет как с Крымом. И у них тогда не было такого вооружения, которое есть сейчас, они опирались на ДНР и ЛНР. Я помню, как кацапы звонили мне с телефонов наших ребят и говорили: "Я под завалами, помоги мне". А я говорила, а чего это ты на русском говоришь? Я понимала, что это кацапы звонят. Но прошла этот путь.

Елена Рекус с автоматом. Фото: Елена Рекус

"Если бы сказали что нужно ехать — ехала бы не задумываясь"

Я понимаю почему сейчас не хватает медиков, потому что многие устали. Сейчас нет такого, что кого-то на принуждение повезут на передовую, такого нет. И что бы вы понимали, медики на "нуле" не работают. Медицинские штабы расположены в таком месте, чтобы можно было оказать медицинскую помощь и относительно спокойно оперировать. Но тот, кто боится, пусть не едет. У меня тоже был страх, но уже там, и я не разу говорила мужу где меня похоронить. Но если бы мне сейчас кто-то перезвонил и сказал: "Елена, надо ехать", то я бы поехала не задумываясь.

Елена Рекус в шлеме. Фото: Елена Рекус

"Женщины ушли, а вы здесь сидите"

Я всем доносила информацию, что на войне есть женщины, которые даже лучше работают, чем некоторые мужчины. Женщина может быть пулеметчицей, снайпершей и я всем гражданским мужчинам это доносила. Конечно были те, которые скептически относились к этому. Знаете, я раньше скрывала, что я была в АТО, потому что меня сама история с АТО подломила, а потом сломала мою гражданскую жизнь. Я старалась не говорить, потому что я не хотела, чтобы меня жалели. А сейчас если мне хоть кто-нибудь из гражданских мужчин намекнет, мол, что делают женщины в армии. Я просто аргументирую, что они пошли за вас, а вы сидите здесь.

Елена Рекус с мужем. Фото: Елена Рекус

"Я должна была умереть, но через три часа его не стало"

Я была в добровольческом батальоне в составе 71 бригады. Я помню, это было на Изюмском направление, тогда его впервые ранило… моего мужа, и я его вывозила. В тот день я думала, что погибну я. Мне приснился сон и я знала что погибну. Я мужчине объяснила что делать, когда меня не станет: документы, деньги, пароли. А он меня за руку схватил и говорит: "Нет, сегодня не ты". И спустя три часа его не стало.

Елена Рекус с мужем в поле. Фото: Елена Рекус

"Я забыла, когда последний раз мечтала..."

Я сейчас работаю над тем, чтобы наши возвращающиеся ребята имели возможность получить здесь психологическую помощь, могли устроить свою жизнь, имели возможность работать. Наша победа для меня не станет безусловным счастьем. Конечно, это радость. Потому что понимаю, что сейчас есть и будет много травмированных людей и детей, людей из ПТСР, изнасилованных… каким нужна будет помощь. Наша жизнь радикально изменилась. Дальше работы будет еще больше. Я не знаю, как я буду без мужа. Я забыла, когда последний раз мечтала, но единственное я постоянно всем говорю, нужно учиться жить по новому, потому что как раньше уже не будет.

Елена Рекус с военными. Фото: Елена Рекус

Добавим, Елена Рекус члена ОО "Veteranka" — это первое и единственное сообщество женщин Украины с военным опытом.

Миссия "Veteranka" — адвокация и защита прав, равных возможностей для военнослужащих в армии. С 24 февраля часть ветеранок вернулась на войну, чтобы наравне с мужчинами защищать нашу страну, а другая часть сформировала крепкий тыл. К организации присоединилось большое количество гражданских волонтеров и волонтеров, неустанно помогающих стране в штабе быстрого реагирования.

Сегодня движение "Veteranka" открыло сбор "Зима близко" для обеспечения 200 защитников и защитниц, чтобы продолжать эффективную борьбу в условиях зимы, не теряя здоровья, мотивации и людей из-за недостаточного снаряжения. Среди основных запросов: удобная зимняя форма, берцы, генераторы, буржуйки, экофло и наборы медикаментов.



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