Готовил взрыв на оборонном заводе: во Львове разоблачили агента РФ

Подозреваемый мужчина на заводе. Фото: Управление СБ Украины во Львовской области

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Перед судом предстанет житель Львова, который по поручению российских спецслужб пытался уничтожить технологический цех отечественного оборонного завода. Мужчину задержали непосредственно во время попытки поджога, который он планировал выдать за случайную техническую аварию из-за короткого замыкания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Управления Службы безопасности Украины.

Во Львове мужчина пытался взорвать оборонный завод

Во Львовской области киберспециалисты СБУ действовали на опережение и предотвратили уничтожение производственных мощностей местного предприятия оборонно-промышленного комплекса. Главным фигурантом дела оказался местный житель, которого спецслужбы страны-агрессора привлекли к сотрудничеству.

Чтобы получить доступ к производственному оборудованию, мужчина специально устроился на завод на должность разнорабочего. Целью его работы было уничтожение участков стратегического предприятия.

Чтобы осуществить диверсию, мужчине предстояло замаскировать пожар и взрывы под обычную производственную аварию. По замыслу российского агента, он должен был искусственно вызвать короткое замыкание в рабочем оборудовании, чтобы спровоцировать пожар со взрывами прямо во время рабочего процесса.

Связь с российскими кураторами задержанный поддерживал не напрямую, а через родного брата. Последний в настоящее время находится за границей, откуда активно сотрудничает с вражеской стороной. Именно от него львовский разнорабочий получал четкие пошаговые инструкции по подготовке поджога и уничтожению оборонного объекта.

Впрочем, оперативники задержали мужчину сразу после того, как он попытался спровоцировать возгорание в цехе. В ходе следственных действий на месте происшествия правоохранители изъяли личные вещи подозреваемого и прямые доказательства подготовки к теракту.

Злоумышленник находится под стражей. Следователи инкриминируют ему нарушение ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины, что квалифицируется как диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Его брат, скрывающийся за границей, получил аналогичное подозрение заочно. Обоим родственникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE ранее сообщали, что утром 3 июля во Львове на улице Зеленой посреди проезжей части обнаружили гранату. Опасный предмет первым заметил водитель троллейбуса №24, который вовремя остановил транспорт. После этого водитель немедленно вывел всех пассажиров из салона и отвел их на безопасное расстояние. Благодаря его оперативным действиям обошлось без пострадавших.

Ранее, 1 июля, во Львовской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе посреди улицы и угрозах применения оружия. По данным следствия, мужчина открыл огонь в общественном месте, а также угрожал оружием девушке.