Графики отключений электроэнергии во Львове на 30 июня: кто останется без света

Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

Александр Шорохов Редактор

Энергетики обнародовали официальный график почасовых отключений электроэнергии во Львове на вторник, 30 июня. Ограничения будут действовать преимущественно в вечерние часы, когда на энергосистему страны приходится максимальная нагрузка. Большинство львовян останутся с освещением в течение всего суток, однако в некоторых районах свет все же придется отключить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы компании "Львовоблэнерго".

Кому из львовян отключат свет 30 июня

Энергетики отмечают, что завтра отключение электричества коснется потребителей лишь трех конкретных подгрупп.

График отключений света на 30 июня. Фото: Львовоблэнерго

Сначала ограничения коснутся подгруппы 3.1, где света не будет в период с 17:00 до 19:30. Также без электроснабжения останется подгруппа 4.2, для которой свет отключат с 19:30 до 22:00. В заключение под временные ограничительные меры попадет подгруппа 5.2, где отключение электроэнергии продлится с 18:00 до 20:00.

Для всех остальных групп никаких ограничений на вторник пока не планируется.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 29 июня на Львов обрушилась сильная гроза, вызвавшая аварийные отключения электроэнергии в жилых кварталах. Из-за падения крупных деревьев на улицах Коперника и Ефремова движение транспорта оказалось полностью заблокированным, также в центре серьезных повреждений подверглась городская контактная сеть.

Также мы писали, что во время грозы во Львове в шестилетнюю девочку ударила молния. Сейчас ребенок находится в реанимации детской больницы Святого Николая. По словам врачей, девочка находится в стабильном состоянии.