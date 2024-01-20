Как переселенка из Бердянска воплотила свою мечту во Львове - читайте в интервью Новости.LIVE

Бариста за баром. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Переселенка из Бердянска Ксения Клейнос открыла социальное кафе во Львове и назвала его в честь бердянского острова — "Дзендзик."

О том, как уехала из оккупации, социальной деятельности в родном городе и создания пространства для встреч бердянцев и единомышленников, — читайте в материале Новини.LIVE

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"У нас была проукраинская позиция"

— До полномасштабного вторжения у меня было креативное пространство, в котором мы развивали местных жителей и сам город. Делали социальные и культурные проекты и разные ивенты. У нас была проукраинская позиция.

"Более месяца мы провели в оккупации"

— 24 февраля, услышав взрывы, я очень испугалась. Мы не понимали что делать и мы поехали жить в село под Бердянском. Там мы пробыли больше месяца в оккупации. Тогда в Бердянске уже отключили отопление и газ. Когда мы уже жили в деревне, мы услышали, что появился зеленый коридор и мы решили выбираться оттуда. И уже мы 10 апреля были во Львове. Мы — это я, мой муж, наши мамы и кошка.

Ксения Клейнос в кафе. Фото: Новини.LIVE

"Я решила воплотить свою мечту во Львове"

— Во Львове сначала было непонятно что делать, потому что в Бердянске жизнь уже была налажена. У меня была цель развивать культурные проекты в городе, но уже во Львове я вспомнила, что у меня была мечта открыть кафе. Эта мечта была еще в Бердянске и я решила воплотить ее во Львове. Летом написала заявку на грант и уже осенью я получила положительный результат.

Надписи в кафе. Фото: Новини.LIVE

"Я поняла что хочу видеть бердянцев вживую"

— Параллельно у меня была общественная деятельность в Бердянске. Мы с партнером поддерживали онлайн бердянцев. Это были психологические встречи и всякие воркшопы. И тогда у меня еще были сомнения стоит ли вести два проекта сразу. Но я подумала, если есть такая возможность, то надо делать. Относительно общественного проекта нам удалось сделать две выставки во Львове о Бердянске.

Кофейня во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Здесь уютно как дома"

— Но в какой-то момент я поняла что хочется увидеть бердянцев вживую. И вышло так что в кафе мы стали делать инвенты. К примеру, к Рождеству мы делали веночки, сейчас мы группируем книжный клуб и делаем игротеки. К нам приходят и львовяне и украинцы, которые были эвакуированы с других оккупированных территорий. Им очень нравятся такие встречи, такое взаимодействие и все говорят, что здесь уютно как дома.

"Мы собираем не деоккупацию"

— Конечно, без волонтерства никуда. У нас в кафе есть банка с надписью "На деоккупацию". Все деньги, которые там есть, это наши чаевые, но мы их отправляем для наших бердянских воинов. У нас с ними есть связь. И, конечно, собираем средства в социальных сетях. Также у нас есть стена в кафе на которой есть фотографии из Бердянска и каждую фотографию или вещь которая у нас есть вы можете приобрести за донат. Также картины из воркшопов, где мы рисовали места, в которые мы вернемся, мы также продаем за донат.

Стена для донатов в кафе. Фото: Новини.LIVE

"Для меня важно, что в каждом деле был смысл"

— Идея открыть кофейню о Бердянске у меня была давно и если говорить честно о бизнесе, то просто кофейня это не интересно. И мне не интересно заниматься кафе только для бизнеса. Для меня важно, чтобы был смысл в том, чтобы была важна цель. Тогда людям здесь уютно, потому что мы подсознательно вкладываем все тепло в то, что мы делаем.

"Я создала свой "Дзензик" во Львове"

Дзензик – это остров возле Бердянска, в котором я ни разу не была. Поэтому я создала свой Дзензик во Львове. Названия для кофейни были разные, но они были не совсем о Бердянске. И мы спросили людей в инстаграме как назвать кофейню. Одна наша знакомая предложила название Дзензик, и я ее почувствовала. И даже львовяне говорят, что она какая-то немного галицкая.

Логотип кофейни. Фото: Новини.LIVE

"Я обязательно поеду выпить кофе у моря"

— Я еще не мечтала о том, что буду делать после нашей победы. Но по моим ощущениям, я, конечно, буду хотеть помогать бердянцам и Бердянску. И если Бердянск деоккупируют, то я обязательно поеду выпить кофе у моря на Приморце и просто понюхать море. Это такая базовая вещь, которую у нас отобрали.

В кафе у женщины работают и сами бердянцы. В частности, бариста Елена Акимова в комментарии Новости.LIVE рассказала, что благодаря Ксении поняла, что ее будущее именно в Украине.

Бердянка Елена Акимова. Фото: Новини.LIVE

"Мое будущее в Украине и я здесь остаюсь"

"За три дня до полномасштабной войны я со своим парнем поехали отдыхать на море в Египет. Когда началась война мы были там. Потом мы улетели в Польшу, а позже прожили восемь месяцев во Франции. Впоследствии, я приехала во Львов, как говорится лечить зубы. И здесь были мои друзья Ксения и Кирилл. И когда я с ними поговорила, я поняла, что не хочу ехать обратно во Францию. Мое будущее в Украине и я здесь остаюсь", — отмечает девушка.