Нападение ХАМАС: как украинцы живут в Израиле во время теракта читайте в интервью Новости.LIVE

Улица в Тель-Авиве. Фото: Новини.LIVE, Константин Чайковский

Война в Израиле продолжается и количество погибших украинцев после ракетных обстрелов может возрасти. Известно, что в результате нападения ХАМАСа на страну погибли семь граждан Украины. Как сегодня живут украинцы в Израиле, что делают местные власти и готовятся ли к нападению со стороны Ливана, — читайте в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Галина Лерман в горах. Фото: Facebook Галины Лерман

Галина Лерман семнадцать лет живет в Израиле. Сегодня она вместе с мужем проживает в районе Маалот-Тархиша. Женщина говорит, что тревог пока нет, но террористы проникают на территорию.

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"В городе объявили военное положение""

— Вместе с мужем живем здесь с 2006 года. Сначала жили в районе Хайфы, а сейчас в Маалот-Тархише. Это объединились два поселения: еврейское Маалот и арабское Таршиха. Тревог пока нет. Мы живем недалеко от Ливана и террористы проникают на территорию. Их, правда, "отлавливают", но попыток они предпринимают много. В городе объявили чрезвычайное положение. Сказали всем запастись едой, водой, зарядить телефоны и быть рядом с бомбоубежищем. Во многих домах — это просто комната.

Комната укрытия в Израиле. Фото: Галина Лерман

"У нас не конфликт — это война. С террористами не договариваются"

— Украинцев в Израиле много. В основном они приехали еще с "советских" времен. Я подчеркиваю, что у нас не конфликт — это война. Уровень патриотизма здесь очень высок. Во время такой ситуации все забывают о ссорах, в том числе и на политическом фронте. Здесь нет другого мнения, есть одна цель — Израиль защищает свою страну, граждан и без разницы какой ценой. Как говорила Гольда Мейер: "С террористами не договариваются".

Улица в вечернее время в Израиле. Фото: Галина Лерман

"Школы — онлайн, больницы — "под землей""

— Местные власти 24/7 на связи в чатах, в уведомлениях. Школы автоматически переходят на онлайн обучение, по городу происходит патрулирование, больницы сразу переводят "под землю". Здесь все оперативно. Магазины, аптеки работают в тех местах, где не ведутся активные боевые действия.

Окно из комнаты укрытия. Фото: Галина Лерман

"Сейчас никто никого не жалеет"

— К нападению из Ливана готовимся всегда. Опять-таки у нас это официально война, а не конфликт. Очень много жертв и заложников. Все хотят идти до конца, чтобы даже слова "Газа" не было и соседям был урок на будущее. Впервые все настроены агрессивно. Предыдущие конфликты, это были люди жалевшие мирное население, живущие под гнетом террора. Теперь — нет. Нет ничего, чтобы нельзя было решить — проблема количества убитых, которая растет с каждым днем, и неизвестность судьбы заложников.

Львовянин Константин Чайковский четыре года проживает в Израиле, из них три — в Тель-Авиве. В интервью Новини.LIVE говорит, что на улицах города не очень людно, как во время шабата.

Константин Чайковский. Фото: Instagram Константина Чайковского

"Есть одно отличие — в шабате люди остаются в домах из-за религии, а сегодня из-за опасности воздушных обстрелов"

— Я в Израиле живу более четырех лет, три из которых в Тель-Авиве. Сегодняшняя ситуация в стране мне напоминает привычную субботу, когда шаббат: опустевшие улицы, одиночные магазинчики работают. Есть только одно отличие — в шабате люди остаются в домах из-за религии, а сегодня из-за опасности воздушных обстрелов.

Пляж в Тель-Авиве. Фото: Константин Чайковский

"Переждали тревогу и ушли жить жизнь"

— Но город продолжает жить: никаких очередей в магазины, дефицита продуктов. Люди есть и в кафетериях. Сегодня я, прогуливаясь по городу, застал воздушную тревогу. И все, кто был на улице, организованно прошли к первому дому, там была специально обустроенная комната, где мы переждали тревогу. Переждали и вернулись к привычной жизни.

Улица без людей в Тель-Авиве. Фото: Константин Чайковский

"Лучше, чтоб война была сейчас, а не тогда, когда вырастут дети"

— Реакция местных жителей на войну неоднозначна. Здесь очень много разных мнений. По-моему, все уже устали от постоянной угрозы, которая витает в воздухе. Эти теракты, которые происходят чуть ли не каждый день. И я также встречаю израильтян, которые говорят, что, наверняка, не избежать большой войны и лучше, чтобы она произошла именно сейчас, а не тогда, когда вырастут их дети.

Пустая улица в Тель-Авиве. Фото: Константин Чайковский

"Укрытие — "мамады""

— Что касается укрытия, то в современных домах есть специальные комнаты, их называют "мамады". В домах старой застройки есть подвальные помещения, в которой все жильцы могут переждать обстрел.

"Остается страх — опасность рядом"

— Здесь я не встречал переселенцев из Украины, но подозреваю, что если они здесь есть, то им на психологическом уровне очень тяжело. Понимая, что ты убегаешь от одних ужасов и здесь они тебя догоняют. Но я думаю, что все зависит от того, в какой части Израиля жить. Если на юге — это действительно ужас. На севере легче, местами там не включаются сирены. Только сейчас у всех остается страх, что опасность здесь — рядом.