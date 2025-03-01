Тарифы во Львове с 1 марта — новые цены на воду, газ и свет

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

С 1 марта во Львове будут действовать тарифы на коммунальные услуги, установленные постановлениями Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Таким образом стало известно, сколько львовянам придется заплатить за коммунальные услуги в марте.

Новини.LIVE расскажет, как изменятся тарифы на коммунальные услуги во Львове с 1 марта.

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Тарифы на воду и водоотведение с 1 марта

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 января 2025 года для КП "Львовводоканал" действуют новые тарифы. Для населения тарифы остаются на уровне, установленном еще 24 февраля 2022 года: стоимость централизованного водоснабжения — 16,032 грн за кубометр, водоотведения — 8,484 грн за кубометр. Для других категорий потребителей стоимость воды возрастает до 39 грн за кубометр, а водоотведения — до 18,792 грн. Итак, тариф на холодную воду с 1 марта остается на уровне 24,516 грн за кубометр.

Стоимость горячей воды во Львове с 1 марта

Цена горячей воды во Львове будет варьироваться с 1 марта от 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Она зависит от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

Стоимость газа с 1 марта во Львове

Стоимость одного кубометра газа для населения Львова составляет от 7,96 до 7,99 грн в зависимости от поставщика. В то же время для потребителей без газового счетчика установлены фиксированные тарифы: от 26,11 до 26,21 грн за человека при наличии централизованного горячего водоснабжения, от 42,90 до 43,07 грн при его отсутствии, а для квартир с газовой плитой и водонагревателем — от 83,50 до 83,82 грн.

Отопление и электроэнергия

Стоимость отопления для жителей Львова составляет 39,38 грн за квадратный метр жилой площади, а цена 1 Гкал тепла — 1539,5 грн.

Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 марта

По электроэнергии, в Украине действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн/кВт∙ч. Однако для домов без газа предусмотрен дифференцированный тариф в период отопительного сезона: до 2000 кВт∙ч — 2,64 грн/кВт∙ч, сверх этого лимита — 4,32 грн/кВт∙ч.

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