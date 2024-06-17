Графики отключения света во Львовской области 18 июня

Женщина без света работает на ноутбуке. Фото: Freepik

Во вторник, 18 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии будут происходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отключение света во Львовской области 18 июня

Причиной таких длительных отключений является увеличение потребления из-за теплой погоды и рабочих дней. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 18 июня. Фото: Укрэнерго

Ранее в "Львовоблэнерго" отмечали, что отключение электроэнергии может зависеть от:

Возможны атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Сроки ремонта поврежденных объектов энергетики.

Соблюдение населением рекомендаций по сбережению электроэнергии особенно важно воздержаться от использования приборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 22:00.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии составит до 35%.

В то же время, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с прошлой неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет сложнее и избежать отключений не удастся.