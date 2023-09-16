Конвертируют свою популярность в донаты: как живет и работает семья львовских блоггеров Куровских

Александр и Наталья Куровские вместе с военным. Фото: Instagram БФ Куровских

Полномасштабная война внесла изменения в жизнь каждого украинца, блогеры не исключение. Сейчас на плечи инфлюэнсеров упало много ответственности. Более того, они несут в массы не только украинизацию, но и конвертируют свою популярность в донаты для армии.

В частности, семья львовских блогеров Натальи Литвин-Куровской и Александра Куровского, чтобы помогать украинским военным, создали благотворительный фонд.

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Александр и Наталья Куровские. Фото: Instagram Наталья Литвин

О том, как сегодня живет блогерская семья — в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказала Наталья Литвин. А также поделилась, какова ситуация с блогерством, какой бизнес поддерживают, почему решили создать благотворительный фонд, имеют ли право на существование в инфопространстве украинские русскоязычные блогеры и что думают о людях, которые говорят, что во Львове войны нет, — об этом и не только читайте в материале Новини.LIVE.

— Как сегодня живет и работает семья Куровских?

"Сегодня нет понятия "не ко времени""

— Первый период был стрессовым и неизвестным. Мы все не знали, как жить дальше. А сейчас украинцы сумели адаптироваться к новым реалиям. Так же говорю и о нас, мы не представляем, как можно сегодня жить и не замечать войну, жить в свое удовольствие. Мы, как и раньше, работаем, но совмещаем работу с помощью для наших военных. Каждое утро мы начинаем с новостей и засыпаем с новостями. Нам важно знать, какая ситуация на фронте, что происходит в нашей стране. И по возможности присоединяемся: донатами, информационной поддержкой, приобщаемся к проектам, которые нас просят поддержать, что-то сами придумываем в рамках нашего фонда. То есть, работа вместе с помощью, друг без друга наша жизнь уже существовать не может.

Наталья Литвин вместе с котом Сэнди. Фото: Instagram Наталья Литвин

Что касается самих взглядов на жизнь, то все переосмыслилось. Иногда ты загружаешь себя тяжелыми мыслями, а в другой момент ты хочешь жить сегодняшним днем, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Мы мечтали о домашнем животном — о котике. Но всегда откладывали, думали еще не ко времени. А потом поняли, что нет понятия "не ко времени". И теперь это наш маленький антистресс.

— Какая ситуация с блогерством? Есть ли реклама и кто заказывает?

"Большие бренды вернули свой капитал в Украину"

— Если сначала была реклама только украинских локальных магазинов, это были местные производители меда, кожи, одежды, обуви, маленькие магазины хендмейда, то сейчас очень сильно радуют крупные бренды, которые вернулись на рынок. И последние несколько месяцев я замечаю, что крупные бренды начали возвращаться на рынок, они вернули свой капитал и рекламные бюджеты в Украину, а это не может не радовать.

Наталья Литвин во время рекламной фотосессии. Фото: Instagram Наталья Литвин

Мы — блогеры, ведем ежедневно коммуникацию с разными заказчиками, мы чувствуем эту взаимосвязь ситуации в стране, с тем что мы видим у себя в запросах и очень рады, что многие адаптировались и смогли перевезти свои производства в более спокойные города. Или те предприятия, которые были полностью уничтожены, но люди заново их создали в Украине. У меня это вызывает только гордость, потому что люди верят в себя и в нашу Победу.

— Поддерживаете ли украинского производителя?

"Мы сделали бесплатных реклам более чем на миллион гривен"

— Нет даже речи о том, чтобы не поддерживать украинского производителя. Первые несколько месяцев войны, когда бизнес был на нуле, опустошен, мы делали множество реклам бесплатно. Мы сделали таких реклам на бюджет более миллиона гривен. Это было больше ста реклам для украинских магазинов. Я поддерживала всех, кто делал классные инициативы, кто передавал определенный процент с продаж на ВСУ.

— Кого "отсеиваете"? С кем вообще не хотите сотрудничать?

"Принципиально не работаем со спонсорами войны"

— Принципиально не сотрудничаем с теми, кто признан спонсорами войны, кто продолжает работать на рынке России. А также не работаем с теми, кто ведет свои страницы по-русски, кто продает свои услуги на Россию. Очень часто случается, что мы это замечаем в процессе. Образно, девочка-тренер, я захожу на сайт, чтобы посмотреть ее программу тренировок и вижу что у нее доступна опция "оплата картой "Мир"" и авторизоваться на программу можно через сайт "Вконтакте". И даже если это украиноязычная девушка и имеет классные тренировки — мы все равно ей откажем.

— Как, по вашему мнению, сегодня должны работать инфлюэнсеры? Кто должен поддерживать украинский бизнес?

"Платить налоги и ценить украинское!"

— Это основное и это должно быть как аксиома — платить налоги, об этом не нужно подчеркивать, это должно быть по умолчанию. Для меня удивительно, что сегодня многие работают без ФЛПов. Однако украинский бизнес должны поддерживать люди. Я понимаю, что на инфлюэнсеров сейчас возложили такую миссию, что они должны всем помогать, поддерживать и я с этим согласна, но это должен понимать и каждый украинец.

Наталья Литвин во время фотосессии. Фото: Instagram Натали Литвин

Если у него есть выбор: купить что-нибудь украинское или зарубежное. Хочется, чтобы покупали украинское, потому что это наше и хочется, чтобы это была поддержка на общеукраинском уровне. У нас есть много украинских продуктов и очень жаль, что это не ценилось раньше, так как это начало цениться сейчас.

— Расскажите об истории создания благотворительного фонда Куровских?

"Мы хотели, чтобы все было прозрачно и систематически"

— В начале полномасштабной войны у нас был бесконечный поток сообщений о помощи для ВСУ. Кому то нужны были деньги на тепловизор, кому на машину. И в какой-то момент ты не знал, как урегулировать и систематизировать эти сообщения. Мы направили свою деятельность на то, чтобы попытаться самим собирать деньги. Потому что, когда мы репостили собрание людей, мы не знали, купит ли тот человек правильный товар, или он добросовестный, или это не мошенник. Мы не имели возможности потом отчитываться перед аудиторией и мы приняли решение, что лучше собирать эти средства самим, открыто и официально показывать людям, что мы за эти средства купили.

Александр и Наталья Куровские. Фото: Instagram Натали Литвин

"Верят конкретно нам"

Также были случаи, когда мы вместе с друзьями-блогерами собирали деньги на машину и давали карточку на сбор не нашу, а подруги. Тогда люди не так донатили и переспрашивали, почему карточка не по имени Куровских. И в какой-то момент мы поняли, что верят именно нам и у нас есть в этом большая сила.

"Был вопрос — насколько законно мы собираем деньги"

Потом этих донатов на личные карточки было так много, что встал вопрос, насколько законно мы собираем деньги. Конечно, мы делали фото с военными, которым передали тот или иной прибор, но достаточно ли это для налоговой? Мы начали консультироваться с юристом, как это все сделать прозрачно и правильно по документам. И дошло до того, что мы создали благотворительный фонд.

Логотип фонда. Фото: Instagram БФ Куровских

"Мы собираем на авто для военных"

Мы взяли направление — покупка авто для военных. И здесь мы столкнулись с тем, что нужно понимать, какие документы нужно иметь, чтобы авто приобрести за границей, как купить его за наличные или за валюту. В начале было много вопросов, но со временем мы увидели, что доверия к нам стало больше и люди поняли, что у нас каждая гривна задокументирована.

— С каким трудностями столкнулись при покупке автомобилей?

"Подержанное авто нужно довести до идеала"

— Трудности нереальны! Когда ты покупаешь упакованную новую технику, дрон или тепловизор, ты заполняешь таможенную декларацию и все — техника есть у тебя. Когда ты покупаешь автомобиль, это выбор авто, его диагностика к покупке, поиск машин через наших волонтеров в других странах. У нас есть волонтеры в Англии, они ездят по разным селам и ищут у фермеров пикапы. Но эта техника способна ломаться. Одна машина может доехать в Украину в идеальном состоянии, ее ремонтировать не нужно, а другая машина может сломаться в пути.

Наталья и Александр Куровские вместе с военным Фото: Instagram БФ Куровских

"Бюрократические моменты никто не отменял"

Также много бюрократических вопросов, потому что благотворительный фонд предусматривает много документов на каждый автомобиль: запрос на часть, письмо на таможню от фонда, чтобы машину пропустили без растаможки. Также в порядке должны быть все счета на ремонт и расходы на авто. Зимой мы "переобували" машину на зимнюю резину. Все машины стараемся доводить до идеала. Затем мы проводим акт приема-передачи авто. И все это занимает очень много времени. Я понимаю, что можно было бы купить готовую машину в Украине и переплатить, но мы стараемся этот процесс наладить так, чтобы это все получилось максимально экономно, чтобы каждая копейка была использована с умом.

— Кто помогает фонду?

"Наши партнеры — это все украинцы"

— У нас нет партнеров. У нас единственная проблема — финансы. Сейчас у нас больше 90 запросов на помощь, но мы понимаем, что у нас на счету по нулям. И ребята просто ждут, кто полгода, кто даже год. И, конечно, наличие партнеров очень помогло бы решить эти вопросы.

Наталья Литвин вместе с военными. Фото: Instagram БФ Куровских

"Это не военным нужна техника, а нам нужно, чтобы у военных была техника"

Сейчас наши партнеры — это все украинцы, которые не забывают донатить и ежедневно сбрасывают средства на наш фонд. И иногда, когда я в своем блоге прошу, чтобы люди сбрасывали деньги, мне становится стыдно, потому что украинцам и так нелегко. Но на самом деле это не военным нужная техника, это нам нужно, чтобы у военных была техника. Раньше мы в месяц могли передать 10-15 машин, а сейчас 2-3 машины.

— Кто донатит больше всего: бизнес или украинцы?

"Вместе с украинцами собрали на 10 авто для военных"

— Больше всего донатят украинцы — это движущая сила. Когда донатит бизнес — это тоже круто, ведь разово могут быть большие суммы от 20 до 50 тысяч гривен. Кто-то делает благотворительное мероприятие и он всю сумму переводит, это могло быть и сто тысяч гривен. Но это не сравнится с тем, когда мы рассказываем о какой-то острой потребности на фронте и я просто прошу людей сбросить по 10-20 грн, это распространяется безумными темпами и можно собрать большие суммы. У нас в начале была такая история, мы собирали на 10 автомобилей. И мы за два дня собрали 2 млн грн. Это для меня была "космос"- сумма раньше, ведь никто из блогеров такого не делал.

— По вашему мнению, украинцы устали донатить?

"У украинцев не безграничный ресурс"

— Не могу сказать, что украинцы устали донатить, могу сказать, что у украинцев не безграничный ресурс. Даже те, кто донатят постоянно и из своих минимальных зарплат отдают последнее, они не видят конца и края войны и я понимаю, что их это демотивирует. Если поначалу мы полагали, что война затянется на месяц-два, то мы были готовы отдать все. Сейчас мы не знаем, сколько еще времени ждать. Но как показывает опыт, в какие-то страшные, траурные дни, когда обстрелы с большим количеством жертв, донаты очень сильно активизируются. Украинцы как бы снова и снова чувствуют все впервые.

— Какую сумму удалось собрать и за сколько времени?

"Одна сумочка за 700 тысяч грн"

— Мы собираем деньги на автомобили, потому что мы начали в этом разбираться. Трудно рассеиваться и распыляться на что-то другое, потому что у нас нет большой команды, которая бы исследовала рынок. Нас двое и еще несколько человек, которые помогают на добровольной основе. И собираем деньги в соответствии с запросами. Если ребята просят машину скорой помощи, то мы ее найдем, если просят мощный дрон, то мы роберемся и таки его найдем и купим. Просто все в порядке очереди. Прежде всего — это пикапы.

Семья Куровских вместе с военным и флагом Украины. Фото: Instagram БФ Куровских

Больше всего мы собираем деньги из разных лотерей. К примеру, когда я выкладываю в сторис брендовую сумочку и отдаю ее за донат. Я помню, это был подрыв Каховской ГЭС, тогда одну сумочку удалось обменять на 700 тысяч гривен. И это для меня был рекорд по благотворительной лотерее.

— На что мечтает собрать фонд Куровских?

— У нас нет мечтаний или амбиций. Мы собираем на то, что нужно ребятам, чтобы вырваться вперед, чтобы сохранить жизнь и победить.

Александр Куровский вместе с военным. Фото: Instagram БФ Куровских

— Кому из украинских блогеров сегодня не место "на рынке"?

"Я ограничила себя от тех, чья позиция мне не импонирует"

— Я не вправе судить, кому место, а кому не место. Это должны судить люди и они уже сами должны выбирать, или следить им за этими блогерами, или нет. В своем инфопространстве я не вижу таких людей, потому что я ограничила себя от тех, чья позиция мне не импонирует. И если бы каждый украинец пересмотрел мнения блогеров, которые до сих пор пытаются транслировать какие-то тезисы "русского мира", если бы люди отписались от таких людей, то они просто перестали бы существовать в нашем инфопространстве. Поэтому табу должны накладывать сами украинцы.

— К кому из инфлюэнсеров обращались за помощью, но они отвернулись?

— Я таких случаев не помню, потому что друзья-блогеры, которых я прошу о помощи, им небезразлична ситуации в стране, и они с радостью поддерживали и помогали.

— По вашему мнению, имеют ли право на существование украинские блогеры — русскоязычные?

"Продавать на русском — прямое нарушение закона"

— У нас есть закон о языке. Инфлюэнсеры, блогеры — это люди, которые распространяют в массы свою позицию, предоставляют рекламные услуги, платят налоги в Украине. И если блогер предоставляет свои услуги на русском языке, то это для меня прямое нарушение закона. И здесь должны вмешиваться другие органы. Мне неприятный русский язык, я себя отгораживаю от таких людей. И я бы хотела, это мое желание, чтобы все те инфлюэнсеры, которые ассоциируют себя с Украиной, общались на украинском.

— Как относиться к украинцам, которые говорят, что во Львове войны нет?

"Больно слышать, что Львов — это город, где нет войны"

— Я часто слышала такое утверждение. И мне очень больно, что есть люди, которые хотят поделить Украину по городам. И всегда хочется сказать, приезжайте на кладбище и посмотрите, сколько там похоронено воинов. Придите в наш Гарнизонный храм в центре Львова, откуда хоронят наших защитников. Я не раз была на похоронах наших друзей, знакомых. И это очень больно. И потом очень болит слышать, что Львов — это город, где не чувствуют войну. Сейчас сеять нарративы, что в каком-то городе нет войны — это неправильно, потому что в Украине нет семьи, которой бы не затронула война.

Похороны военного во Львове. Фото: ЛГС

— О чем, кроме Победы, мечтает ваша семья?

"Жить под свободным небом"

— Это единственное, чего сейчас хочется больше всего. Хочется спать без тревог, хочется не видеть плохих новостей, жить под свободным небом, видеть над головой гражданские самолеты и куда-то летать. Мы раньше много путешествовали. И я верю что это когда-нибудь будет снова.

— Что прежде сделаете, когда услышите, что Украина победила?

— Очень трудно ответить… Как по мне, это будет эмоциональный рывок, это будут слезы. Выплачусь, пойму, что это все пережили мы — украинцы. Почту память павших воинов, поблагодарю всех, благодаря кому произошла эта Победа.

Наталья Литвин в вышиванке. Фото: Instagram Натали Литвин

"Победа — это следующий этап, который мы должны пройти вместе, чтобы поднять Украину с колен"

Я не думаю, что у меня будет настроение какого-нибудь празднования. Я просто понимаю, какой ценой это все происходит. Поэтому нужно будет и дальше мотивировать людей продолжать отстраивать Украину. Победа — это будет следующий этап, который мы должны пройти вместе, чтобы поднять Украину с колен.