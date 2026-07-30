Львов приходит в себя после атаки РФ: продолжается спасательная операция

Ликвидация последствий удара РФ по Львову. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Во Львове продолжается спасательная операция после российского ракетного удара по жилому дому. Число пострадавших уже возросло до 15 человек, под завалами могут еще находиться люди.

Об этом сообщают корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака с места событий и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во Львове продолжаются поисково-спасательные работы

В Железнодорожном районе Львова спасатели продолжают ликвидировать последствия российской ракетной атаки. Сотрудники чрезвычайных служб обследуют поврежденный жилой дом, расчищают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками.

По обновленной информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, число пострадавших возросло до 15 человек. Из них 14 госпитализированы, среди раненых — один спасатель, пострадавший во время проведения аварийно-спасательных работ.

По словам Козицкого, под завалами все еще могут находиться люди.

"Под обломками находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти. Благодарю всех неравнодушных, кто помогает расчищать завалы", — сообщил глава Львовской ОВА.

Сообщение Максима Козицкого. Скриншот: Telegram

Местные жители рассказывают, что взрывы застали их по дороге в укрытие

"Начали бежать, когда прогремел первый взрыв. Мы падали, я накрыла ребенка. В подвале было очень много людей, паника, эмоции: кто-то плачет, дети дрожат. Хуже всего в этой ситуации — детям", — рассказала львовянка Юлия.

Женщина также отметила, что в укрытии не было мобильной связи, из-за чего люди долгое время не знали, что происходит снаружи.

Другая жительница Железнодорожного района сообщила, что не успела укрыться.

"Не успела зайти в укрытие, поэтому лежала прямо на асфальте", — сказала она.

По ее словам, ее мать получила осколочное ранение в ухо.

На месте удара продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. К разбору завалов также присоединились местные жители.

Пострадавшие во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Спасатель во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Масштаб разрушения дома. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Выбитые окна во Львове в результате удара РФ. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что утром в четверг, 30 июля, во Львове были слышны взрывы. Россия нанесла ракетный удар по западным областям Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 30 июля российские войска нанесли баллистический удар по поселку Радушное вблизи Кривого Рога. В результате атаки погибла целая семья.