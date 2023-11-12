Людям не говорили становиться на колени — как прощаться с погибшими защитниками

Капеллан Нестор Кизик во время богослужения: Фото: Facebook Нестора Кизика

Пожалуй, немного среди нас людей, которые за последний год не пережили потери. Мы прощаемся с близкими и знакомыми, ходим на похороны. Но как вести себя в таких ситуациях?

Новини.LIVE узнавали, как должны вести себя люди во время похорон погибшего воина. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE капеллан Гарнизонного храма во Львове отец Нестор Кызык.

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— Как должны себя вести люди во время похорон?

"Любые правила выходят из нашей души"

— Если говорить, как бы себя вели люди, то, наверное, любые правила, по моему мнению, исходят из нашей души. Если мы понимаем, что когда мы говорим о каком-то богослужении, должны стоять вежливо или сидеть, какая-то определенная осанка должна быть. Если мы, например, слышим гимн Украины, наверняка не каждому надо говорить, что нужно встать. Все это понимают. Когда мы слышим молитву, все понимают, что мы поднимаемся и встаем. Эта осанка идет из нашей души, из нашего сердца. И это ощущается.

— И когда происходит прощание с Героем людям никогда никто не говорил становиться на колени. Люди сами чувствуют, что это нужно, что это личность которая отдала свою жизнь за каждого из нас, это человек действительно достойный святости, и мы тем показываем и чествуем его.

"Погибший воин, он погиб за нас"

— Следующее, что мы должны помнить, что погибший воин он погиб ради каждого из нас. Мы очень часто можем, и это естественно, торопиться. Иногда можно опоздать, нас кто-то вызвал на работу или еще что-то. Но воин погиб ради того, чтобы мы жили, мы планировали свое время, вдыхали воздух каждый день. И, к сожалению, мы об этом очень часто забываем.

Отец Нестор Кызык во время богослужения на передовой. Фото: Facebook Нестора Кизика

"Мы должны остановиться и отдать честь"

— В конце концов, этот момент, несколько минут, когда мы видим, что идет похоронная процессия воина, просто остановиться, отдать честь, мысленно помолиться Богу, поблагодарить за дар его жизни. Ради того, что он дал нам возможность работать. Если бы не этот воин, и не такие, как этот воин, погибший, отдавая жизнь, мы бы не имели той работы, нам некуда было идти.

"Прощание — это зов нашего сердца"

— Нет четких предписаний, как мы должны прощаться. Это зов нашего сердца, как мы чувствуем. Иногда человек может не знать, не понимать. Мы не знаем, человек с чемоданом, это иностранец, или это просто человек, который приехал из другой области на несколько дней, или он здесь живет. Возможно, именно его дом разбила бомба. Мы не знаем, то есть не следует спешить его осуждать, но мы можем мирным образом объяснить — "Просто, остановитесь, пожалуйста". Не вступать сразу в конфликт и не говорить: "Уважайте!", "Вы что, не видите?". Человек просто может не понимать.

"Это центр города — здесь могут быть разные церемонии"

Церемония прощания с Героями во Львове. Фото: dailylviv

— Это центр города. Здесь могут проводиться разные церемонии, мероприятия, и человек не до конца может понимать, что когда стоят военные с флагами, возможно даже могут не понимать, что это именно похороны. Но, конечно нужно обращать внимание, стараться, но мудрым способом, чтобы не вызывать еще больше конфликта. Потому что знаем, что в Украине очень много хороших инициатив, но подача того, как мы это подаем, оно становится еще хуже, чем было. Лучше иногда умолчать, чем что-то неправильно сказать.