Начало недели во Львове будет отмечено жарой и дождями: прогноз погоды

Люди идут по улице в летний день. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Погода во Львовской области 22 июня принесет опасные метеорологические явления в виде кратковременного, но шквального ветра и града во второй половине дня. Синоптики прогнозируют сначала переменную облачность с очень жаркой температурой воздуха, однако ближе к вечеру ситуация резко изменится из-за западного атмосферного фронта. В регионе ожидаются сильные грозы, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными на дорогах во время непогоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Предупреждение о сильных порывах ветра

Днем область накроет кратковременная непогода, хотя первая половина суток пройдет спокойно и без значительных осадков.

"Во второй половине дня местами шквалы 15–20 м/с, кое-где град", — отметили метеорологи в своем прогнозе.

В самом Львове синоптическая ситуация полностью повторит погоду в области: кратковременный дождь с грозой и шквальным ветром до 20 метров нагрянет после обеда, а ночью и утром город окутает слабый туман.

Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет довольно теплой, столбики термометров покажут +12...+17 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +12...+14 °C. Днём наступит настоящая летняя жара, воздух разогреется до +26...+31 °C по области и до +28...+30 °C в областном центре.

Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за сильной жары риск возгорания лесов в большинстве районов будет максимальным, почти везде фиксируется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, выпускник львовского лицея Юрий Гащук сдал Национальный мультипредметный тест на максимальные 800 баллов. Школьник получил по 200 баллов по математике, украинскому языку, химии и истории Украины.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал жесткие правила для прокатных электросамокатов с проверкой возраста и обязательным ношением шлемов. Правила вступят в силу с 1 июля из-за травм, полученных более чем 100 детьми, и гибели трех подростков.