Во Львове облавы ТЦК — как правильно действовать и что думают об этом жители

Люди в балаклавах ворвались в ресторан во Львове. Фото: Скриншот

В последнее время во Львове увеличилось количество облав Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в общественных местах. Такая деятельность вызывает возмущение у жителей города и поднимает многочисленные вопросы. В областном ТЦК и СП отметили, что проводят процесс оповещения, и призывают граждан соблюдать нормы законодательства.

Новини.LIVE спросили у львовян, как они относятся к массовым облавам ТЦК по Украине.

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Облавы ТЦК и СП

Большинство респондентов ответили Новини.LIVE, что не поддерживают такие действия представителей ТЦК и СП, поскольку они дискредитируют ВСУ. Однако есть и те, кто поддерживает такой способ мобилизации, ведь военных, которые третий год на фронте, должен кто-то заменить.

"Крайне негативно отношусь к таким действиям ТЦК, потому что они дискредитируют ВСУ. И даже форма, которую носят представители ТЦК, она пугает тебя, потому что ты не понимаешь, кто перед тобой, и это плохо влияет на весь ореол", — говорит женщина.

"Нормально отношусь к такому. Все эти видео в сети — это же единичные случаи. Если ты нормально общаешься с человеком, то и он с тобой будет нормально говорить", — отмечает парень.

"Все очень негативно. Я считаю, что украинская культура должна быть совсем другой. Такое поведение — не украинцев. Идти на войну должны ребята, которые хотят воевать. Заставлять силой идти на войну — это неправильно", — добавляет женщина.

"Нормально отношусь к таким действиям ТЦК. А как им найти скрывающихся дома мужчин? Есть много ребят, которые не имеют ротации, а им нужно возвращаться домой", — отмечает львовянка.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове люди в балаклавах посетили свадьбу.

Мы также писали, что украинская ведущая гневно высказалась после рейда ТЦК на концерте "Океана Эльзы".