Опасность пожара и жара до +35 °C: прогноз погоды во Львове на завтра
В субботу, 27 июня, во Львове и области ожидается жаркая погода без осадков. В регионе будет преобладать переменная облачность и сухая погода. Температура воздуха днём будет подниматься до +35 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии в понедельник, 22 июня.
Прогноз погоды во Львове на 27 июня
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу по Львовской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +14…+19 °C, днём — +30…+35 °C.
Во Львове ночью ожидается +14…+16 °C, днём — +32…+34 °C.
Пожарная опасность на Львовщине
В субботу, 27 июня, на территории Львовской области прогнозируется чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.
Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах в случае использования открытого огня. Жителей призывают соблюдать повышенную осторожность.
Предупреждение о сильной жаре во Львовской области
По прогнозам синоптиков, 28–30 июня на Львовщине ожидается дальнейшее усиление жары из-за устойчивой антициклональной погоды и притока горячих воздушных масс из Европы.
Температура воздуха днём составит +35…+38 °C, местами до +40 °C. Объявлен III уровень опасности (красный).
Такие погодные условия могут повлиять на работу энергетических и коммунальных служб, а также затруднить движение транспорта и повседневную жизнь населения.
Новини.LIVE сообщали, что во Львове произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб водитель Volkswagen. Инцидент произошел 24 июня в Пустомытах во время попытки патрульных остановить автомобиль Audi Q5. По данным полиции, водителю также инкриминируют убийство собственной матери.
Новини.LIVE также писали, что на Львовщине раскрыли схему незаконных социальных выплат, из-за которой государству нанесен ущерб почти на 41 млн грн. По данным следствия, бывшие должностные лица Дрогобычской РГА вносили ложные данные о получателях помощи и незаконно оформляли выплаты. Трем фигуранткам уже сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается.
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