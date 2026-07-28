Память не угасает: во Львове прошла акция в честь жертв российского плена

Люди на памятном мероприятии, посвященном Дню чествования защитников и защитниц. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Во Львове 28 июля состоялось памятное мероприятие, приуроченное ко Дню чествования защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену. Эта памятная дата была установлена в память о трагедии в Оленевке 28 июля 2022 года, когда в результате российского теракта погибли десятки украинских военнопленных, среди которых были защитники Мариуполя и "Азовстали".

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове прошло памятное мероприятие

Во Львове в парке "На Валах" состоялась церемония почтения памяти погибших в российском плену. В мероприятии приняли участие семьи военнопленных, военнослужащие, представители городской власти, духовенство и неравнодушные жители города.

Церемония началась с минуты молчания, исполнения Государственного гимна Украины и совместной молитвы за всех украинцев, не вернувшихся из российского плена.

Исполнение Государственного гимна Украины. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Военнослужащие на мероприятии. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция "Память не увядает"

Во время мероприятия участники присоединились к символической акции "Память не увядает". Они создали цветочные композиции, каждая из которых имела особое значение.

Красная роза стала символом любви, ромашка — надежды, бессмертник — памяти, нигелла — веры, листья малины — тепла родного дома, подсолнух — благодарности защитникам, а белая роза — светлой скорби.

Таким образом участники выразили поддержку семьям пленных и почтили память тех, кто погиб из-за российской агрессии.

Во Львове открыли памятную табличку

Во время церемонии также открыли памятную табличку на парковой скамейке с надписью: "Здесь должен был сидеть тот, кто мечтал вернуться домой".

Инсталляция призвана напоминать об украинцах, которые находились в плену и мечтали вернуться к своим близким, но не смогли этого сделать. Она также стала символом ожидания и памяти обо всех, кого унесла российская агрессия.

Памятная табличка на парковой скамейке. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 29 июля 2022 года российские войска совершили теракт на территории бывшей Волновахской исправительной колонии вблизи оккупированной Оленевки в Донецкой области. В результате взрыва в бараке, где содержались украинские военнопленные, погибли десятки украинских защитников, а многие другие получили ранения.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов почтил память украинских военнопленных, погибших во время трагедии в Оленевке. Он подчеркнул, что виновные за это преступление должны понести ответственность, а государство и впредь будет прилагать усилия для возвращения всех украинцев из российского плена.