Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня — мощная атака на Стрый

Мощная атака на Стрый — серия повторных взрывов во Львовской области
Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня прогремели повторно. Российские захватчики целят по Стрыю. Воздушная тревога в Украине продолжается.
О взрывах сообщают местные Telegram-каналы.
Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
По данным местных пабликов, враг атакует ракетами Стрыйщину.
Масштабная воздушная тревога продолжается. По данным Воздушных сил, большинство ракет в воздушном пространстве западных областей.
Напомним, что во Львовской области ранее раздавались взрывы в ночь на 1 июня около 04:00. По словам местных властей, в регионе работали силы ПВО.
Также глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает о пожаре на объекте критической инфраструктуры в результате обстрела области.
Добавим, что Россия атакует Украину крылатыми ракетами в ночь на 1 июня, в связи с чем продолжается масштабная воздушная тревога.
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