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Мощная атака на Стрый — серия повторных взрывов во Львовской области

1 июня 2024 04:44
обновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня — мощная атака на Стрый
Дым поднимается после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас 1 июня прогремели повторно. Российские захватчики целят по Стрыю. Воздушная тревога в Украине продолжается.

О взрывах сообщают местные Telegram-каналы.

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Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня

По данным местных пабликов, враг атакует ракетами Стрыйщину.

Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Львович. Новости"
Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Город Льва"
Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Запад Главное"

Масштабная воздушная тревога продолжается. По данным Воздушных сил, большинство ракет в воздушном пространстве западных областей.

Повторные взрывы во Львовской области сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 1 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что во Львовской области ранее раздавались взрывы в ночь на 1 июня около 04:00. По словам местных властей, в регионе работали силы ПВО.

Также глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает о пожаре на объекте критической инфраструктуры в результате обстрела области.

Добавим, что Россия атакует Украину крылатыми ракетами в ночь на 1 июня, в связи с чем продолжается масштабная воздушная тревога.

війна
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Львовская область
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