Старт посевной на Львовщине 2024, что будут сажать и от чего будут отказывать в этом году украинцы

Трактор в поле. Фото: landlord.ua

В отдельных районах Львовской области стартовала посевная кампания. В частности, из-за теплой и солнечной погоды она стартовала почти на три недели раньше, чем год назад.

Первые площади посева под яровой пшеницей и яровым ячменем появились в Червоноградском и Стрыйском районах области, — об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Татьяна Гетьман, директор департамента агропромышленного развития Львовщины.

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Планируют посеять 750 га земли

— Посевная во Львовской области стартовала в марте этого года. Вся посевная площадь в этом году будет составлять примерно 750 тысяч гектаров, из них 16% уже посеяно. Наиболее активно посевную традиционно проводит коммерческий сектор. Там уже посеяно около 60% ячменя, 35% пшеницы яровой и где-то 35% овса. В ближайшее время начнется посевная технических культур.

Соя — наиболее маржинальная культура

— В целом, по сравнению с предыдущим годом площадь посевной, если и изменится, то где-то в пределах 1% — за счет увеличения площадей под озимой пшеницей и техническими культурами. Лидером с посевной этого года будет соя. В прошлом году она показала себя как самая маржинальная культура. И к счастью, наши аграрии начали задумываться не только о выращивании, но и активно внедряют проекты по переработке сои для того, чтобы экспортировать уже не сырье, а продукт с добавленной стоимостью.

Блокировка границ влияет на цены и экспорт

— Традиционно Украина большую часть выращиваемой кукурузы экспортировала. В связи с пониженными темпами экспорта, особенно в последние месяцы из-за блокирования границ, спрос упал, и это негативно отразилось на ценах. Некоторые хозяйства уже зимой торговали кукурузой почти на уровне себестоимости.

Украинское зерно отправляли в ЕС

— Блокировка повлияла на аграриев Львовщины, потому что мы используем это географическое преимущество, и даже до полномасштабного вторжения часть зерновых и технических культур мы отправляли в страны ЕС. Поэтому блокировка была ощутима для наших фермеров.

Элеваторы, сушка, техника — все это должно работать

— Не так просто отказаться от аграрного дела. В других странах земля еще дороже, чем у нас, и там ее тоже не хватает. Аграрный бизнес — это опыт. Он приобретается годами, происходят инвестиции не только в знания, но и в инфраструктуру. Развитая инфраструктура, склады по хранению, элеваторы, сушка, техника — все это должно работать, потому что это вложенные деньги. Поэтому отказ аграриев от бизнеса, я уверена, что это лишь единичные случаи.

Аграрий оказывает влияние на себестоимость продукции

— На рыночную цену, к сожалению, аграрий не может влиять. Вот единственное, на что может влиять аграрий, это на себестоимость продукции. Например, увеличивают площади под озимыми, потому что они дают на 25-30% большую урожайность, сеют больше те культуры, которые пользовались спросом в прошлом году, хотя часто это приводит к тому, что цены драматически падают, и это разочаровывает фермеров — так было в прошлом году с гречкой. Посмотрим, как будет теперь.

60% зерновых — на экспорт

— Украина традиционно выращивала столько зерновых, чтобы можно было около 60% отправить не экспорт. Условно говоря, нам можно вдвое сокращать посев, и мы все равно не останемся голодными. На данный момент проблем с внутренним рынком нет, но чтобы на внутреннем рынке были предложения, нужно, чтобы работал экспорт.

Кукуруза невыгодна

— Гораздо хуже ситуация, и на это нужно обращать внимание, когда цены критически низкие. Предположим, с кукурузой. Уже второй год проблема с ее реализацией приводит к тому, что площади посева сокращаются. А это значит, что сокращаются предложения, и это приводит к росту цены. И в дальнейшем цены на это будут увеличиваться из-за сокращения предложений.

45 миллионов грн из областного бюджета

— Львовщина в прошлом году была регионом-рекордсменом при финансовой поддержке из областного бюджета — это было более 45 миллионов гривен. В этом году выделено чуть больше 10 миллионов гривен. Но неправильно думать, что после полномасштабного вторжения аграрии напрочь остались без финансирования из государственного бюджета.

Гранты, дотации и программы поддержки

— Да, классические программы поддержки два года не работали, но появилось много других возможностей. Это поддержки от международных партнеров, грантовые программы. И заработал государственный аграрный реестр, предоставляющий финансовое обеспечение не только аграриям и фермерам, но и обычным жителям села, регистрирующим своих коров, свою землю в соответствующих реестрах.

Деньги на коров, коз и землю

— Есть возможность получать дотацию на коров, коз и землю. 4000 грн — за один гектар земли, 7000 грн — за одну корову. Но есть ограничения: земля — до 120 гектаров, скот — от 3 до 100 коров на одного владельца.

— Эти программы направлены исключительно на малое предприятие, то есть поддерживается малый бизнес. Мы проводим семинары в районах области и разъясняем это аграриям.

Напомним, мы раньше писали, сколько урожая планируют собрать в этом году и что будет с ценами на зерновые в Украине.

Также мы писали, что страны ЕС согласовали ограничения на импорт украинской агропродукции. А также ограничивает доступ для мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда к средним объемам, которые были в период с середины 2021 года до конца 2023 года.