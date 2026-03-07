Погода во Львове завтра 8 марта — синоптики дали прогноз

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 8 марта, ожидается малооблачной и без осадков. Температура воздуха повысится до +16 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и области 8 марта

Завтра осадков не предвидится, но ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду.

Погода в Украине 8 марта. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

во Львовской области -4...+1 °С, днем +11...+16 °С;

во Львове ночью -1...-3 °С, днем +13...+15 °С.

Отметим, синоптик Наталья Диденко заявила, что в эти выходные в Украину наконец-то придет настоящая весна. Осадков не предвидится.

А сегодня на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность будет оставаться низкой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда в марте ожидаются мощные магнитные бури.