Главная Львов Синоптики прогнозируют весеннее тепло во Львове на 8 марта

Синоптики прогнозируют весеннее тепло во Львове на 8 марта

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 16:05
Погода во Львове завтра 8 марта — синоптики дали прогноз
Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 8 марта, ожидается малооблачной и без осадков. Температура воздуха повысится до +16 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Погода во Львове и области 8 марта

Завтра осадков не предвидится, но ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду.

Прогноз погоди у Львові на завтра, 8 березня
Погода в Украине 8 марта. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • во Львовской области -4...+1 °С, днем +11...+16 °С;
  • во Львове ночью -1...-3 °С, днем +13...+15 °С.

Отметим, синоптик Наталья Диденко заявила, что в эти выходные в Украину наконец-то придет настоящая весна. Осадков не предвидится.

А сегодня на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность будет оставаться низкой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда в марте ожидаются мощные магнитные бури.

Львов Львовская область синоптик прогноз погоды температура воздуха туман
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
