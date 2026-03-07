Видео
Україна
Какая цена на топливо на заправках Львова сегодня

Какая цена на топливо на заправках Львова сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 17:59
Цены на топливо во Львове 7 марта — какая стоимость газа, бензина и дизеля
Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В большинстве регионов Украины, в том числе во Львове, за последнюю неделю значительно увеличилась цена на топливо. По состоянию на 7 марта на некоторых АЗС стоимость бензина и дизеля составляет более 70 грн за литр.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Минфин.

Читайте также:

Что с ценами на топливо во Львове

В течение последних двух дней цена на топливо во Львове фактически осталась без изменений. После резкого повышения стоимость автомобильного газа, бензина и дизельного топлива удерживается примерно на таком уровне:

  • бензин А-95 премиум — 72,64 грн за литр;
  • бензин А-95 — 68,97 грн за литр;
  • бензин А-92 — 65,99 грн за литр;
  • дизельное топливо — 70,03 грн за литр;
  • газ автомобильный — 40,93 грн за литр.

В то же время цена зависит от АЗС и вида топлива. На разных автозаправочных станциях разница в стоимости одного и того же бензина может колебаться в пределах 1-3 гривен.

Цена на топливо в Украине

Почти неизменными остались сегодня цены на топливо в Киеве. Бензин стоит от 65 до 79,90 грн. Дизельное топливо — от 66,99 грн до 73,99 грн за литр, а газ обойдется киевлянам от 40,00 до 41,98 грн за литр.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Ранок.LIVE заявил, что стоимость дизтоплива в Украине не должна превысить 80 грн за литр. Он также добавил, что цена на обычный бензин уже достигла максимума. По прогнозу эксперта, она будет оставаться на уровне около 70 грн за литр.

В то же время народный депутат Украины Нина Южанина в эфире День.LIVE заявила, что Антимонопольный комитет должен немедленно вмешаться в ситуацию с повышением цен на топливо в Украине. Если этого не сделать, стоимость бензина может достичь 150 гривен за литр.

Львов авто цены топливо Цены на топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
