Парастас и похороны Андрея Парубия состоятся во Львове

Стало известно, когда и где попрощаются с Андреем Парубием
Во Львове объявили расписание церемоний прощания и похорон Андрея Парубия. Парастас и похороны состоятся в Соборе святого Юра, а общегородская церемония прощания пройдет на площади Рынок.
Об этом сообщает Андрей Садовый.
Расписание церемоний
В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас. На следующий день, 2 сентября, в 12:00 в этом же Соборе начнется чин похорон, после чего траурная процессия направится к площади Рынок. Там, возле Ратуши, в 13:30 начнется общегородская церемония прощания.
После завершения церемонии на площади Рынок похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где состоится захоронение.
Напомним, что 31 августа на здании Верховной Рады Украины приспустили государственный флаг в знак скорби по политическому деятелю Андрею Парубию, которого застрелили во Львове накануне.
Ранее мы также информировали, что в Управлении государственной службы охраны Украины (УГО) опровергли обвинения относительно отсутствия охраны Андрея Парубия.
