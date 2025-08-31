Парастас и похороны Андрея Парубия состоятся во Львове

Андрей Парубий. Фото: Полиция Львовской области

Во Львове объявили расписание церемоний прощания и похорон Андрея Парубия. Парастас и похороны состоятся в Соборе святого Юра, а общегородская церемония прощания пройдет на площади Рынок.

Об этом сообщает Андрей Садовый.

Расписание церемоний

В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас. На следующий день, 2 сентября, в 12:00 в этом же Соборе начнется чин похорон, после чего траурная процессия направится к площади Рынок. Там, возле Ратуши, в 13:30 начнется общегородская церемония прощания.

Сообщение Садового в Telegram. Фото: скриншот

После завершения церемонии на площади Рынок похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где состоится захоронение.

Напомним, что 31 августа на здании Верховной Рады Украины приспустили государственный флаг в знак скорби по политическому деятелю Андрею Парубию, которого застрелили во Львове накануне.

Ранее мы также информировали, что в Управлении государственной службы охраны Украины (УГО) опровергли обвинения относительно отсутствия охраны Андрея Парубия.