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Туман и гололедица — во Львове завтра испортится погода

6 февраля 2025 19:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 7 февраля
Туман. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 7 февраля, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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В течение суток существенных осадков не предвидится. Однако ночью и утром слабый туман, а на дорогах — гололедица.

Погода в Україні завтра 7 лютого
Погода в Украине 7 февраля. Фото: скриншот

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С;
  • во Львове ночью -4...-6 °С, днем -1...+1 °С.
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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 7 февраля. Однако в столице осадков не будет.

Также в Харькове завтра ожидается снижение температуры воздуха до -9 °С.

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