Прогноз погоды во Львове на завтра 7 февраля

Туман и гололедица — во Львове завтра испортится погода
Погода во Львове и области завтра, 7 февраля, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 7 февраля
В течение суток существенных осадков не предвидится. Однако ночью и утром слабый туман, а на дорогах — гололедица.
Синоптики отмечают, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С;
- во Львове ночью -4...-6 °С, днем -1...+1 °С.
Напомним, киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 7 февраля. Однако в столице осадков не будет.
Также в Харькове завтра ожидается снижение температуры воздуха до -9 °С.
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