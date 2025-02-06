Прогноз погоды во Львове на завтра 7 февраля

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 7 февраля, будет облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 7 февраля

В течение суток существенных осадков не предвидится. Однако ночью и утром слабый туман, а на дорогах — гололедица.

Погода в Украине 7 февраля. Фото: скриншот

Синоптики отмечают, что ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С;

во Львове ночью -4...-6 °С, днем -1...+1 °С.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 7 февраля. Однако в столице осадков не будет.

Также в Харькове завтра ожидается снижение температуры воздуха до -9 °С.