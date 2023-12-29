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Во Львове назвали точное количество пострадавших от ракетного удара — погибший

29 декабря 2023 17:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове назвали точное количество пострадавших от ракетного удара — погибший
Работники ГСЧС на месте одного из попаданий российских ракет. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ГСЧС назвали точное количество жертв в результате сегодняшнего российского ракетного удара по городу. Сейчас известно о погибшем и нескольких раненых лицах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасателей.

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Сообщается, что пять человек спасены работниками ГСЧС из поврежденного дома во время обследования помещений. Также в ГСЧС сообщают, что один человек погиб, еще 30 получили ранения.

Во Львове назвали точное количество пострадавших от ракетного удара — погибший
Потерпевшая в результате атаки. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

По сообщению спасателей, взрывной волной повреждены дома и автомобили.

Во Львове назвали точное количество пострадавших от ракетного удара — погибший
Работник ГСЧС на месте попадания. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Также работники ГСЧС осмотрели каждую квартиру на предмет людей, нуждающихся в помощи, чтобы убедиться, что всем жильцам дома не угрожает опасность.

Во Львове назвали точное количество пострадавших от ракетного удара — погибший
Работник ГСЧС на месте попадания. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Напомним, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся только вооружений, кроме крылатых ракет "Калибр". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также жертвы были в Киеве, Одессе и Днепре, где одна из ракет попала в роддом. От взрывов пострадала и Смела Черкасской области: из-за атаки известно о восьми пострадавших людях, в том числе — ребенке.

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