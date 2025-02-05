Во Львове судили военного, который поджег авто потому что "был сердитым"

Горящее авто. Иллюстративное фото: Unsplash

Во Львовской области судили военного, который ночью сжег чужой автомобиль. В момент совершения преступления он был "очень злой".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

31 марта 2024 года ночью в селе Станимир военный взял бутылку с бензином, вылил его на автомобиль Volkswagen Transporter, который принадлежит ООО "Агриконстракшин". Затем мужчина поджег транспортное средство, чем нанес ущерб на 1,2 миллиона гривен.

Во время суда он признал свою вину и объяснил, что в ту ночь был сердитым. В то же время представительница компании, которая понесла убытки уточнила, что обвиняемый заплатил 100 тысяч гривен во время досудебного следствия.

Решение суда

Суд признал военного виновным в умышленном поджоге и назначил ему четыре года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Также мужчину обязали уплатить более 80 тысяч гривен судебных расходов и компенсировать еще 713 600 гривен компании.

Напомним, в Житомирской области мужчина отказался от повестки, "потому что работает". Ему назначили три года лишения свободы.

А в Сумах судили мужчину, который после получения повестки и прохождения ВВК переехал и трудоустроился на предприятие. В ТЦК он сообщил, что якобы ожидает бронирования.