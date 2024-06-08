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У Львові врятували хлопчика, який народився з вагою менше кілограма

8 июня 2024 23:32
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
У Львові врятували немовля, яке народилося на 28 тижні
Мати з хопчиком та лікарями. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

У Львові народився хлопчик Максим. Він з'явився на світ на 28 тижні вагітності з масою тіла 960 грамів і зростом 36 см. До моменту виписки хлопчик провів у лікарні 60 днів.

Про це повідомляє Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

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Мати з хопчиком. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр 

Історія Максимка зі Львова

Мама Максимка з 25 тижня вагітності перебувала у відділенні екстрагенітальних захворювань та акушерської патології, де лікарі робили все можливе для пролонгування вагітності. На 28 тижні гестації, через ургентні покази, жінці провели кесарів розтин.

Стан новонародженого був дуже важким. В операційній лікарі провели реанімаційні заходи для стабілізації стану дитини. З операційної немовля в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, терміново госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень, безоплатно отримувала усі необхідні медичні препарати, у т.ч. сурфактантзамісну терапію "Куросурфом", парентеральне харчування та іншу симптоматичну терапію.

У Львові врятували хлопчика, який народився з вагою менше кілограма - фото 2
Максимко. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр 

На 30 день життя хлопчика перевели на другий етап виходжування. Стан дитини продовжував бути важким, втримувалися дихальні розлади. Малюк отримував тривалу респіраторну підтримку через високопотокові канюлі. Було проведено комплекс обстежень: нейросонографія, ехокардіографія, УЗД органів черевної порожнини та нирок.

За динамікою стану дитини спостерігали суміжні спеціалісти: дитячий невролог, офтальмолог, реабілітолог. Хлопчик отримав курс лікувального масажу та процедури Baby-SPA.

Спершу малюк отримував донорське молоко, але через декілька днів перейшов на материнське молоко. До речі, мама дитини сама стала доноркою нашого Банку грудного молока.

На 45 добу життя хлопчика перевели на спільне перебування з мамою, а на 60 добу успішно виписали додому з масою тіла 2300 грамів і зростом 40 см. Надалі дитина буде спостерігатися у педіатра у відділенні медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.

У Львові врятували хлопчика, який народився з вагою менше кілограма - фото 3
Лікар з хопчиком. Фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр 

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі у Роздільнянському районі Одещини. Відомо, що малолітній був на відпочинку біля місцевого ставка з батьком.

Також ми писали, що дочка найстарішої породіллі в Україні Анна опановує їзду на самокаті, грає на музичних інструментах та планує займатись спортом. В свою чергу, її 78-річна мати має намір народити ще одну дитину. 

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