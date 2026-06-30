В первый день июля на Львовскую область обрушатся грозы и шквальный ветер
Погода во Львовской области 1 июля принесет опасные метеорологические явления в виде кратковременных гроз, ливней и шквального ветра во второй половине дня. Синоптики прогнозируют сначала переменную облачность с очень жаркой температурой воздуха, однако ближе к вечеру ситуация резко изменится из-за западного атмосферного фронта. В регионе ожидаются сильные грозы, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными на дорогах во время непогоды.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Предупреждение о сильных порывах ветра
Днем область накроет кратковременная непогода, хотя первая половина суток пройдет спокойно и без значительных осадков.
"Во второй половине дня местами шквалы 15–20 м/с, кое-где град", — отметили метеорологи в своем прогнозе.
В самом Львове синоптическая ситуация полностью повторит погоду в области: кратковременный дождь с грозой и шквальным ветром до 20 метров нагрянет после обеда, а ночью и утром город окутает слабый туман.
Жара и пожарная опасность
Ночь в регионе будет очень теплой, столбики термометров покажут +17...+22 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +19...+21 °C. Днём наступит настоящая летняя жара, воздух разогреется до +31...+36 °C по области и до +33...+35 °C в областном центре.
Из-за сильной жары риск возгорания лесов в большинстве районов будет максимальным, почти везде фиксируется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Только в Славском будет средний уровень опасности.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, 29 июня на Львов обрушилась сильная гроза, вызвавшая аварийные отключения электроэнергии в жилых кварталах. Во время этой грозы во Львове в шестилетнюю девочку ударила молния. Сейчас ребенок находится в реанимации детской больницы Святого Николая, ее состояние стабильное.
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