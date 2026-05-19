Во Львове прощаются со Степаном Кубивым: фоторепортаж
Во Львове во вторник, 19 мая, началось прощание с нардепом Степаном Кубивым. Его тело привезли в Архикафедральный Собор Святого Юра. Известно, что именно там состоится чин прощания.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Прощание со Степаном Кубивым 19 мая
На прощание пришли родственники, коллеги, однопартийцы, друзья и неравнодушные жители Львова. В 20:00 начнется чин парастаса, после которого гроб останется в храме.
Чин похорон состоится в соборе святого Юра 20 мая. Известно, что в 14:30 будет общегородская церемония прощания возле городской Ратуши. Впоследствии церемония прибудет на Лычаковское кладбище.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду, на 64-м году жизни умер нардеп девятого созыва Степан Кубив. В последнее время он работал в составе Комитета по вопросам экономического развития.
