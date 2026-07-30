Во Львове прогремели взрывы: запад Украины под ударом крылатых ракет

Работа ПВО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Взрывы во Львове прогремели буквально сейчас, утром в четверг, 30 июля. Российские оккупанты наносят удары по западной части Украины крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Звуки взрывов во Львове утром 30 июля

Отметим, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, с которых запустили по Украине крылатые ракеты.

Уже после 03:30 вражеские цели начали фиксироваться над страной, и были предположения, что целью россиян в очередной раз станет Киев. Однако оказалось, что на этот раз ракеты летели на запад Украины.

Воздушные силы ВСУ официально зафиксировали, что ракеты, в частности, летят на Львов. Уже в 04:40 в городе раздалась серия взрывов, впоследствии взрывы слышались и дальше.

В то же время начальник Львовской ОВА Максим Козицкий писал в своем Telegram-канале, что в городе работает ПВО.

Кроме того, местные каналы сообщали, что взрывы были слышны также в Ивано-Франковской области.

Воздушные силы фиксируют ракеты. Фото: скриншот

Пост Козицкого. Фото: скриншот

Обновлено в 05:03

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram, что, по предварительным данным, в городе повреждены жилые дома.

Кстати, мониторинговые каналы предполагали, что во время ракетной атаки одна или даже две вражеские цели могли попасть на территорию Польши. Однако подчеркиваем, что это неофициальная информация, и она требует подтверждения или опровержения со стороны представителей власти.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером предупреждал, что россияне подготовились к новой массированной атаке. Он говорил, что масштабный удар по Украине может произойти этой ночью.

Также мы писали, что под ударом сегодня оказался не только Львов. Враг наносил удары по Киеву, Виннице, Днепру и другим городам не только с помощью баллистических ракет и дронов.