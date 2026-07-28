Во Львовскую область вернется теплая погода: днем до +28 °C

Мужчина на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Погода во Львовской области 29 июля будет умеренно жаркой, без гроз, ливней и шквального ветра. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью и днём осадков не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На Львовщине осадков не ожидается

29 июля погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. Сутки в регионе пройдут спокойно и без значительных осадков.

"Ветер западный, 5–10 м/с,ночью и утром слабый туман", — отметили метеорологи в своем прогнозе.

Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет необычно прохладной для лета, столбики термометров покажут +7...+12 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +8...+10 °C. Днём вернётся тёплая погода, до +23–+28 °C по области и +24–+26 °C в областном центре.

Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за умеренной погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет средним, только в городах Рава-Русская, Броды, Яворов и Мостиска будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, с 1 августа во Львове существенно изменится тариф на водоснабжение — с 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. В то же время остальные коммунальные тарифы останутся без изменений.

Также мы писали, что ко второй годовщине убийства лингвистки Ирины Фарион во Львове открыли мемориальный комплекс в ее память. Стелу установили на том месте, где 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила смертельное ранение.