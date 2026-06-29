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Главная Львов Врач из Львова рассказала о состоянии девочки после удара молнии

Врач из Львова рассказала о состоянии девочки после удара молнии

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 20:50
Врач рассказала о состоянии девочки, в которую ударила молния
Анестезиолог Детской больницы Святого Николая Полина Устиянович. Фото: Новини.LIVE

Шестилетняя девочка, в которую во время сильной бури во Львове ударила молния, в настоящее время находится в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оперативно провели ребенку все необходимые срочные обследования, чтобы исключить скрытые угрозы для жизни. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов, которые следят за ее сердечным ритмом.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила анестезиолог Детской больницы Святого Николая Полина Устиянович.

Каково состояние ребенка сейчас

Пациентку доставили в больницу Первого медобъединения Львова около пяти часов вечера сразу после инцидента.

"Ребенку провели все необходимые обследования, включая компьютерную томографию и электрокардиографию", — рассказала о состоянии ребёнка врач.

Несмотря на то, что видимых следов повреждений на теле нет, риски для сердца остаются.

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"В ближайшие сутки ребенок будет находиться под постоянным кардиологическим наблюдением", — подчеркнула анестезиолог.

Последствия урагана во Львове

Как ранее сообщали Новини.LIVE, шквальный ураган с ливнем и грозой обрушился на Львов в понедельник, 29 июня, вызвав массовые разрушения крыш домов и аварийные отключения электроэнергии в жилых кварталах. Именно во время этого урагана и произошел несчастный случай с шестилетним ребенком.

Из-за падения крупных деревьев на улицах Коперника и Ефремова движение транспорта оказалось полностью заблокированным, а возле парка Франко ствол упал прямо на пассажирский троллейбус.

Также Новини.LIVE сообщали, что львовские коммунальщики экстренно ликвидировали последствия шторма в различных районах, где в общей сложности ветер повалил около 30 деревьев. Больше всего пострадал Галицкий район города, а в Шевченковском районе обломки разнесли здание местной администрации и семь частных автомобилей.

больницы Львов молния
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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