У Львові дві автівки збили чоловіка з восьмирічною донькою

Місце ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в четвер, 20 серпня, у Львові сталася ДТП, унаслідок якої травмувалися батько та малолітня донька. Аварія сталася на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької. Пішоходів збили два автомобілі. Обидва потерпілих зазнали травм і наразі перебувають у лікарні.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ДТП

За даними правоохоронців, близько 19:53 дві автівки BMW, якими керували львів'яни віком 21 і 22 років, наїхали на 35-річного чоловіка та його восьмирічну доньку. Постраждалих доставили до медзакладу — лікарі уточнюють їхні діагнози.

Місце аварії. Фото: Поліція Львівської області

На місці аварії працювали слідчі та патрульні. Правову кваліфікацію ДТП визначать, коли встановлять усі обставини події.

Автомобілі, які наїхали на чоловіка та його восьмирічну доньку. Фото: Поліція Львівської області

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що співачка Оля Полякова потрапила у ДТП. Аварія сталася в ніч проти 20 серпня, коли артистка їхала до Одеси, де в неї мав відбутися концерт. Постраждала донька Полякової Маша: дівчина зламала ніс.

Також Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію писав, що на Рівненщині п'яний 16-річний підліток збив вагітну жінку. Потерпіла померла в лікарні. Врятувати її немовля теж не вдалося.