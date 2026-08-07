У Львові матір військового заявила про побиття через російську мову: поліція з'ясовує обставини

Патрульний поліцейський. Фото ілюстративне: Нацполіція

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Львові правоохоронці встановлюють обставини конфлікту між пасажирами маршрутного автобуса №52. За словами військовослужбовця, його матір нібито побили після суперечки через російську мову.

Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про конфлікт

Інцидент стався у четвер, 7 серпня, близько 10:50 на вулиці Окружній. За даними поліції, під час поїздки між 52-річною жителькою Дніпропетровської області та кількома пасажирами виник конфлікт, який переріс у шарпанину.

Після цього суперечка продовжилася вже на вулиці, а згодом — у приміщенні аптеки.

На місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

За інформацією правоохоронців, дільничний офіцер склав щодо 52-річної жінки адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Водночас жінка звернулася до поліції із заявою про те, що під час конфлікту їй завдали тілесних ушкоджень.

Що заявив син жінки

За словами сина потерпілої, який є військовослужбовцем, конфлікт виник через те, що його мати розмовляла російською мовою. Він також стверджує, що після інциденту учасники конфлікту нібито вимагали у жінки 500 доларів.

Наразі правоохоронці опитують усіх учасників та свідків події, встановлюють послідовність подій і всі обставини інциденту.

Після завершення перевірки поліція обіцяє надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

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