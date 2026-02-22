Відео
Головна Львів У Львові прогриміли вибухи — є загиблі та поранені правоохоронці

У Львові прогриміли вибухи — є загиблі та поранені правоохоронці

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 00:54
Нічні вибухи у Львові 22 лютого 2026 року — подробиці атаки
Термінова новина

Вибухи пролунали у Львові зараз, уночі в неділю, 22 лютого. Повітряної тривоги у Львівській області наразі немає.

Депутат Ігор Зінкевич зазначив, що вибух стався в центрі міста, є загиблий, передає Новини.LIVE.

У Львові вночі 22 лютого 2026 року прогриміли вибухи
Скриншот повідомлень Ігоря Зінкевича

Що відомо про вибухи у Львові вночі 22 лютого 

За інформацією Зінкевича, перший вибух пролунав о 00:30. За попередньою інформацією, він стався на вулиці Шпитальній біля ТЦ "Магнус". На місці працюють правоохоронці. На дорозі лежить тіло людини. 

"Що саме вибухнуло — поки невідомо. Багато вибитих вікон і запах горілого", — зазначив депутат. 

Другий вибух прогримів о 00:43. 

ОНОВЛЕНО О 01:10: Зінкевич повідомив, що серед постраждалих є поліцейські, які прибули на місце вибуху. Також, за попередньою інформацією, травмувався військовослужбовець Національної гвардії.

ОНОВЛЕНО О 01:21: У Нацполіції України повідомили, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені серед правоохоронців. Вибухи відбулися, коли наряди патрульної поліції прибули за викликом. Наразі на місці працюють усі профільні служби. Подробиці повідомлять згодом.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
