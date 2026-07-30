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Головна Львів У Львові пролунали вибухи: захід України під ударом крилатих ракет

У Львові пролунали вибухи: захід України під ударом крилатих ракет

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 04:54
Вибухи у Львові 30 липня через атаку ракетами
Робота ППО. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, зранку у четвер 30 липня. Російські окупанти атакують західну частину Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Звуки вибухів у Львові 30 липня зранку

Зауважимо, що цієї ночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, з яких запустили по Україні крилаті ракети.

Вже після 03:30 ворожі цілі почали фіксуватися над країною і були припущення, що ціллю росіян вкотре стане Київ. Однак виявилося, що на цей раз ракети летіли на захід України.

Повітряні сили ЗСУ офіційно фіксували, що ракети, зокрема, летять на Львів. Вже о 04:40 у місті пролунала серія вибухів, згодом ще було чути вибухи.

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Водночас начальник Львівської ОВА Максим Козицький писав у своєму Telegram-каналі, що в місті працює ППО.

Окрім того, місцеві канали писали, що вибухи було чути також в Івано-Франківській області.

Львів атакують крилаті ракети 30 липня
Повітряні сили фіксують ракети. Фото: скриншот
Львів під ударом 30 липня
Пост Козицького. Фото: скриншот

Оновлено о 05:03

Мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram, що, попередньо, у місті пошкоджені житлові будинки.

До речі, моніторингові канали припускали, що під час ракетної атаки одна або навіть дві ворожі цілі могли залетіли на територію Польщі. Однак наголошуємо, що це неофіційна інформація і вона потребує підтверджень чи спростувань від представників влади.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Обстріл Львова 30 липня - що відомо
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський вчора ввечері попереджав, що росіяни підготувалися до нової масованої атаки. Він говорив, що масштабний удар по Україні може статися цієї ночі.

Також ми писали, що під ударом сьогодні опинився не лише Львів. Ворог бив по Києву, Вінниці, Дніпру і не тільки балістикою та дронами.

Львів війна в Україні обстріл Львова
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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