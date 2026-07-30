У Львові пролунали вибухи: захід України під ударом крилатих ракет

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Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, зранку у четвер 30 липня. Російські окупанти атакують західну частину Україну крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Звуки вибухів у Львові 30 липня зранку

Зауважимо, що цієї ночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, з яких запустили по Україні крилаті ракети.

Вже після 03:30 ворожі цілі почали фіксуватися над країною і були припущення, що ціллю росіян вкотре стане Київ. Однак виявилося, що на цей раз ракети летіли на захід України.

Повітряні сили ЗСУ офіційно фіксували, що ракети, зокрема, летять на Львів. Вже о 04:40 у місті пролунала серія вибухів, згодом ще було чути вибухи.

Водночас начальник Львівської ОВА Максим Козицький писав у своєму Telegram-каналі, що в місті працює ППО.

Окрім того, місцеві канали писали, що вибухи було чути також в Івано-Франківській області.

До речі, моніторингові канали припускали, що під час ракетної атаки одна або навіть дві ворожі цілі могли залетіли на територію Польщі. Однак наголошуємо, що це неофіційна інформація і вона потребує підтверджень чи спростувань від представників влади.

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