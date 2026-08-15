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Головна Львів У Львові раптово пішла з життя мисткиня Дарія Альошкіна

У Львові раптово пішла з життя мисткиня Дарія Альошкіна

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 23:58
Дарія Альошкіна померла у 44 роки
Дарія Альошкіна. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

У суботу, 15 серпня, у Львові раптово пішла з життя талановита мисткиня Дарія Альошкіна. Її роботи знали як в Україні, так і за кордоном.

Про смерть скульпторки повідомив її чоловік Гордій Старух в Instagram, передає Новини.LIVE.

Раптова смерть Дарії Альошкіної

"Сьогодні моя любляча дружина, та матір трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня раптово відійшла у засвіти. Про чин прощання та похорону повідомлю згодом", — написав Гордій Старух.

На смерть Дарії Альошкіної відреагував також голова Львівської ОВА Максим Козицький. У своєму Telegram-каналі він висловив співчуття чоловікові мисткині, її дітям, батькам, друзям та шанувальникам. Посадовець підкреслив, що роботи Альошкіної знають далеко за межами України.

"Львівщина і вся наша держава втратила надзвичайно талановиту мисткиню, яка своєю творчістю поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом. Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим. Її роботи допомагають людям у різних країнах відкривати для себе багатство нашої культури", — йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що Дарія Альошкіна народилася у Києві та здобула освіту у Львівській національній академії мистецтв. У своїй творчості вона працювала зі скульптурою, витинанкою та графікою.

Із 2010 року мисткиня представляла Україну за кордоном, створюючи монументальні витинанки. Її роботи демонстрували у Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, США, Канаді та інших країнах.

Витинанки Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії. Крім того, художниця співпрацювала з відомими брендами, зокрема Cartier, а також із французькою дизайнеркою Issabel Daëron.

Дарія Альошкіна померла 15 серпня
Пости Старуха та Козицького. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому у Ладижині Вінницької області у віці 90 років померла Валентина Соловеївна. Як відомо, вона була праправнучкою Тараса Шевченка.

Також ми писали, що 8 серпня у Києві відбулося прощання з Олексієм Юковим, який був керівником пошукової групи "Плацдарм" і загинув 5 серпня.

смерть Львів Україна художники художник
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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