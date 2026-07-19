У Львові відкрили пам'ятну стелу до других роковин вбивства Ірини Фаріон

Стела в пам'ять Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Інна Буряк редактор стрічки новин

У Львові до другої річниці вбивства мовознавиці, докторки філологічних наук, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір її пам’яті. Меморіальну стелу встановили на вулиці Томаша Масарика — саме на місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака, раніше відкриття пам'ятного знаку анонсувала на своїй сторінці у Facebook донька мовознавиці Софія Особа.

Меморіальна стела Ірині Фаріон. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Пам'ятна стела Ірині Фаріон

Автором меморіального простору стала команда Guess Line Architects, до складу якої увійшли, зокрема, колишні студенти Ірини Фаріон. За задумом авторів, це не традиційний пам’ятник, а простір для взаємодії, осмислення та пізнання її постаті.

Основою композиції стала мідна стела, на чотирьох гранях якої вирізали слова "мова", "воля", "нація" та "сила" — поняття, що найбільше асоціювалися з діяльністю Ірини Фаріон. Усередині конструкції розмістили камінь із двадцятьма висловами мовознавиці, які відібрали спільно з її родиною.

Напис "Працюю лише на благо своєї святої землі та високої ідеї Нації" всередині стели. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Архітектори зазначили, що прагнули створити не звичайний монумент, а місце, яке спонукатиме людей повертатися сюди, читати, роздумувати та відкривати для себе спадщину Ірини Фаріон.

"Сьогодні ми відкриваємо на другій річниці вбивства мами пам'ятну стелу. Стелу, яка буде жити і говорити словами, цитатами Ірини Фаріон. Я хочу подякувати Андрію Лисюку і його команді. Це — мамині студенти, яких вчила у Львівській політехніці, які показали всю душу Ірини Фаріон. І хто буде підходити до цієї стели, буде розуміти, що ідеї Ірини Фаріона вічні. І кожен цитату Ірини Фаріон буде відкривати для себе", — заявила Особа в коментарі Новини.LIVE.

Жінка наголосила, що "найгіршим, що може зараз бути, це те, що ми досі не посадили Зінченка за грати".

Люди на місці відкриття стели. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Вшанування пам’яті Ірини Фаріон

Донька Ірини Фаріон Софія Особа в одному зі своїх відео до других роковин смерті Ірини Фаріон, поділилася своїм досвідом переживання втрати. Вона наголосила на тому, що навіть через 2 роки із моменту смерті матері біль від втрати не став меншим.

Софія Особа на могилі Ірини Фаріон. Фото: Софія Особа / Facebook

Софія Особа також згадала про одну зворушливу сімейну традицію: на кожен день народження Ірина Фаріон писала їй листівки, які донька зберігає й досі.

Також у відео вона подякувала всім, хто підтримував родину протягом останніх двох років та долучався до вшанування пам’яті її матері.

Окремо Софія наголосила, що боротьба за справедливе покарання винних у вбивстві Ірини Фаріон триває.

"Боротьба за справедливість довга і важка. Але правда і національна ідея, за яку ти боролася, мамо, вічна", — зазначила донька мовознавиці.

Вбивство Ірини Фаріон та судова справа

Стелу встановили на вулиці Масарика, де 19 липня 2024 року на Ірину Фаріон було скоєно збройний напад. Унаслідок пострілу в голову з вогнепальної зброї вона померла в одній із львівських лікарень. Її смерть стала шоком для українського суспільства. Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка.

У Львові суд досі розглядає справу про вбивство Ірини Фаріон. Наступне судове засідання призначене на 7 серпня.

Обвинувальний акт передали до суду наприкінці 2024 року. В'ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне позбавлення волі.

У співавторстві з Єлизаветою Риндою